Premiere im Kabarett Sanftwut mit Kultfigur „Manni“

Manni macht wieder das Publikum im Kabarett Sanftwut verrückt. Thomas Störel präsentiert am 28. Februar erstmals die neue Produktion um seine Kultfigur. Vor der Premiere von „Manni macht die Mädels munter“ sprachen wir ihm.

Wir haben uns lange nicht gesehen – unglaublich, wie sich Ihr Körper verändert hat! Wie haben Sie das gemacht?

Toll, was? War gar nicht so schwer. Zwei Dinge haben mir geholfen: Zum einen habe ich es mir angewöhnt, die Frauen in meiner Umgebung nur noch auf Händen zu tragen. Das bringt Muckis. Zum anderen nutze ich in Leipzig nur noch öffentliche Verkehrsmittel. Da kannst du dauernd der Bimmel hinterherrennen oder nach Hause laufen, weil nichts mehr fährt. Das bringt eine Mega-Ausdauer. Beides kann hilfreich sein, zum Beispiel, wenn man am falschen Tag durch Connewitz spaziert.

Was zeichnet Ihren Traum-Manni sonst noch aus?

Neben dem albernen Humor, dem unwiderstehlichen Seitenscheitel und den kultigen Ballonseidehosen mit Sicherheit seine musikalische Seite. Die lässt Frauenherzen höher schlagen. Das wusste schon Johannes Heesters: Man müsste Klavier spielen können...

Laut Programm-Info lässt Manni furchtlos im Geschlechterkampf die Muskeln spielen. Wie steht er zu den Geschlechter-Debatten, die Gender-Aktivisten führen?

Ach, es ist doch in Ordnung, wenn jeder das sein darf, was er möchte. Wahrscheinlich sollten werdende Eltern auf die beliebte Frage: „Wird’s ein Mädchen oder ein Junge?“ antworten: „Das soll das Kind mal schön selber entscheiden!“ Darüber hinaus bin ich absolut für Gleichberechtigung. Auch beim Getränkekistenschleppen.

Manni stemmt auch politische Hanteln – welche gewichtigen Worte hat er bei Vorfällen wie der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen?

Es rächt sich, wenn die Rechten die Linken linken. Da haben die Höcke-Kraftprotze hübsch die Muskeln spielen lassen und die CDU übers Stöckchen springen lassen. Nun sieht es ja so aus, als ob sich das Volkslied durchsetzt: „Wenn der Merz der Karrenbauer die Rösslein ausspannt...“

Inwiefern unterscheidet sich der Manni der Anfangszeit vom Manni anno 2020 – außer der körperlichen Gereiftheit?

Er hat sich früher mehr um seinen privaten Kram gekümmert. Vor allem um seine bessere Hälfte, also sein besseres Dreiviertelchen, die Moni. Jetzt mischt er sich gern in die aktuellen Fragen unserer Zeit ein. Vielleicht hätte ich ihn ins Rennen um den Leipziger Bürgermeisterposten schicken sollen.

„Manni macht die Mädels munter“ mit Thomas Störel im Kabarett Sanftwut am Freitag (20 Uhr, Premiere) und Samstag um 16.30 und 20.30 Uhr sowie 6. März (20 Uhr) und 7. März (16.30 Uhr). Karten und Informationen auf www.kabarett-theater-sanftwut.de sowie unter Telefon 0341 9612346

Von Mark Daniel