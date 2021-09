Premiere im Leipziger Westflügel: In „Regie: Bär“ wird eine Handpuppe zum Taktgeber

Leipzig

Der Leipziger Westflügel lädt am Donnerstag zur jüngsten Theaterpremiere des laufenden Jahres ein. „Regie: Bär“ heißt das Stück, in dem die titelgebende, nur 20 Zentimeter große Handpuppe zum Taktgeber wird und die drei Figurenspieler dirigiert, die sich auf das Wechselspiel aus führen und geführt werden einlassen müssen.

„Der Bär“ dreht sich um die Frage, wer auf wen angewiesen ist: Kunstwerk auf Künstler oder umgekehrt? Das Publikum darf dabei in den Kopf des Bären schauen den Ort entdecken, an dem Kunst entsteht. Der Theaterabend verwandelt sich in ein Konzerterlebnis, das Stimmperformance, bildende Kunst und Puppentheater vereint.

Das Stück von Lehmann und Wenzel sowie Franziska Merkel ist eine Kooperation des Westflügels Leipzig, gefördert vom Kulturamt Leipzig, vom Fonds Darstellende Künste und durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.

Die Premiere findet im Westflügel in der Hähnelstraße 27 am Donnerstag um 21 Uhr statt. Weitere Spieltermine sind Freitag und Samstag. Karten ab 10,30 Euro unter www.westfluegel.de.

Von CN