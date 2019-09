Leipzig

Das English Theatre Leipzigspielt seit seiner Gründung vor fünf Jahren nicht einfach nur in englischer Sprache. Das auch. Doch vor allem bringt das Ensemble aus Muttersprachlern regelmäßig Stücke der neueren angloamerikanischen Schauspielszene auf die Bühne, die andernfalls kaum mal in den Fokus von Leipziger Theatermachern gelangten. Die Vorlage „Eurydice“der 45-jährigen US-Autorin Sarah Ruhl ist so ein Beispiel. In Amerika gängiger Stoff für Gruppen an High Schools und Unis, inszeniert Regisseurin Julia Kragh das Stück jetzt erstmals in Leipzig. Die Premiere am Donnerstag im Neuen Schauspiel ist bereits ausverkauft.

Zwischen Ehemann und Vater

Georgia Wilkinson spielt Eurydike, die Frau der griechischen Sagenfigur Orpheus, dessen Rolle Danny Coposescu übernimmt. Der Held will seine Geliebte aus dem Reich der Toten zurückholen und wagt den Abstieg in die Unterwelt. Sarah Ruhl erzählt die Geschichte aus Eurydikes Perspektive, die da unten ihren verstorbenen Vater (Matthew Hender­shot) wiedertrifft. Als ihr vermeintlicher Witwer auftaucht, steckt sie im Gewissenskonflikt: Für wen soll sie sich entscheiden? Sie folgt Orpheus nach oben, der seine Gattin aber nur mitnehmen darf, wenn er es schafft, sich auf dem Weg nicht nach ihr umzudrehen. Es ist diese Stelle, an der sich die Neufassung am stärksten vom klassischen Stoff unterscheidet ...

English Theatre Leipzig: „Eurydice“, 5. bis 7. und 13./14. September, je 20 Uhr, Neues Schauspiel, Lützner Straße 29, Eintritt 13/9 Euro

Von mwö