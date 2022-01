Premiere im Schauspiel Leipzig – Das Publikum sitzt auf Klobrillen, die Inszenierung flutscht nicht

Leipzig

Es wirkt inzwischen ja ein wenig wie die ewige Wiederkehr des immer Gleichen: Seit dem 14. Januar dürfen in Sachsen mal wieder die Kultureinrichtungen öffnen. Am Samstag nahm auch das Schauspiel Leipzig den Spielbetrieb auf. Zu sehen gab es am Samstag „Schäfchen im Trockenen“, eine Produktion, die auf der Hinterbühne vor rund 30 Zuschauern Premiere feierte. Regie führte Thirza Bruncken.

Ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse

„Schäfchen im Trockenen“ ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Anke Stelling. 2018 ist der erschienen, 2019 wurde er mit dem Preis der Leipziger Buchmesse dekoriert. Was ein Grund dafür gewesen sein mag, dass man sich im Schauspiel daran machte, das Buch auf die Bühne zu bringen. Also abgesehen davon natürlich, dass die Geschichte die „Schäfchen im Trockenen“ erzählt, bezüglich sogenannter gesellschaftlicher Gegenwartsdiskurse wahnsinnig relevant ist.

Anne Cathrin Buhtz und Tilo Krügel im Hintergrund – Szene aus „Schäfchen im Trockenen". Quelle: Rolf Arnold

Eine wahre Suada ist es, die Stelling in ihrem Roman absondert. Oder besser gesagt, absondern lässt. Von Resi, der freiberuflichen Autorin, die einst, wie man das halt so macht, von Stuttgart weg nach Berlin Mitte zog. Hier lebt Resi mit Partner Sven und vier Kindern zur Untermiete in der Wohnung eines langjährigen Freundes. Noch. Denn besagter Freund hat der Familie die Wohnung gekündigt. Grund ist ein kritischer Zeitungsartikel Resis, in dem sie großstädtische Wohn- und Lebenskonstellationen in Baugruppengemeinschaften thematisiert. Also ihr unmittelbares soziales Umfeld, ihren Freundeskreis. Was dieser Resi schwer übelnimmt. Was dann wiederum die Resi dem Freundeskreis übelnimmt.

Aufstiegsträume und Abstiegsängste

In „Schäfchen im Trocknen“ geht es um soziale Aufstiegsträume und Abstiegsängste, um Gentrifizierung und weibliche Selbstfindung, um die Brüchigkeit des eigenen Lebensentwurfes wie des eigenen Selbstbildes. Es geht, wenn man so will, um die ewige Wiederkehr des Gleichen. Was sich hier dann aber stilistisch irgendwo zwischen Hysterie und Larmoyanz, Ironie-Bemühung und schlabbrigem Sarkasmus platziert. Also so artikuliert, dass man sich gerade auch mit Blick auf den von der Literaturkritik gepriesenen Wirklichkeitsgehalt, die soziale Authentizität des Buches, plötzlich bei der Frage ertappt: Hat es jemals schon so derart uninteressante Menschen auf der Welt gegeben? So überraschungsfrei in ihren Gefühlen und Reflexionen? Und mit ihnen eine Literatur, die so verfangen ist in ihren selbstreferenziellen Mittelstandsbefindlichkeiten?

Die Antwort ist natürlich beide Male ganz klar: Ja. Und um auch das klar zu sagen: Die Relevanz des Buches mindert das nicht. Zwischen „interessant“ und „relevant“ liegen ja mitunter Welten und sowieso der jeweilige Geschmack der Zeit. Gleichwohl hoffte man aber, dass sich vielleicht bei einer Theateradaption zu dessen Relevanz doch noch irgendetwas Interessantes hinzu gesellen würde.

Klobecken als Sitzgelegenheiten

Dass die Hoffnung umsonst war, ahnt man dann aber schon vor Stückbeginn, beim Betreten der Hinterbühne, wo fürs Publikum Klobecken als Sitzgelegenheiten fungieren. Das ist immerhin unbequem genug, um später nicht einzuschlafen. Etwas origineller ist die beengte Guckkastenbühne gestaltet (Bühne, Kostüme: Christoph Ernst), die, mit einem Hypnose-Muster dekoriert, geschickt Raumtiefe suggeriert. Vor dieser bewegen sich, mal gemeinsam, mal vereinzelt, Anne Cathrin Buhtz, Bettina Schmidt, Thomas Braungardt und Tilo Krügel in manisch-zackigen Gängen. Im Kreis, hoch und runter, hin und her, lassen sie als vierstimmige Resi deren Unmut in rhythmischer Ausdruckslosigkeit freien Lauf. Zu spielen, darzustellen hat hier keiner was. Die Monotonie des Skandierens und Marschierens wird lediglich durch kleine Tanzeinlagen unterbrochen. Oder durch stille, kuhäugige Sehnsuchtsblicke hinab zum Publikum auf den Kloschüsseln.

Und im Grunde war’s das auch schon, was „Schäfchen im Trockenen“ als Stück bietet: Toilettensitze, zweieinhalb Regieeinfälle in 110 Minuten. Und ehrliches Mitgefühl mit dem Darstellerensemble. „Fucking Kulturbetrieb, der sowas Bedeutung beimisst!“ motzt Resi einmal. Dem ist nichts hinzu zufügen.

Von Steffen Georgi