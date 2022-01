Der Komponist Torsten Rasch ist als vielseitiger Künstler bekannt. Der 1965 in Dresden geborene Rasch hat in den 90er-Jahren in Japan gelebt und dort Musik für über 40 Filme geschrieben. Zurück in Deutschland sorgte er mit dem Rammstein-Liedzyklus „Mein Herz brennt“ für Schlagzeilen und arbeitete mit den Pet Shop Boys am Projekt „Panzerkreuzer Potemkin“. Wiederholt machte er aber auch als Opernkomponist auf sich aufmerksam, zuletzt mit der in London uraufgeführten „Herzogin von Malfi“, deren deutsche Erstaufführung 2013 in Chemnitz zu erleben war.„Die andere Frau“ hat am Samstag in der Semperoper in Dresden Premiere gefeiert. Weitere Vorstellungen sind für den 30. Januar sowie am 2. und 9. Februar geplant. Karten gibt es auf semperoper.de und unter Tel. 0351 4911705.