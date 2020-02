Premiere in Leipzig: Neue Bösartigkeiten der Schwarzen Grütze

Leipzig

Das Potsdamer Duo Schwarze Grütze ist so witzig wie bitterböse. Am Wochenende führen Stefan Klucke und Dirk Pursche in der Leipziger Pfeffermühle ihr Publikum erstmals „Vom Neandertal ins Digital“. Vor der Premiere am Sonntag befragten wir die beiden mehrfach preisgekrönten Musikkabarettisten.

Der Titel deutet darauf hin, dass Ihr die Verwandlung vom Höhlenmenschen zum Homo Smartphonicus beleuchtet. Welche Entwicklungsstufe findet Ihr dabei besonders absurd?

Stefan Klucke: Wir gehen satirisch der Frage nach, ob wir modernen Menschen, wie von vielen befürchtet, intellektuell schon wieder auf dem Weg zurück in die Höhle sind. Ob uns die Technik das mühsam erworbene Denken nicht schleichend wieder abnimmt. Das ist dann eher die Rückverwandlung. Absurd ist zum Beispiel das Brüllverhalten unserer Artgenossen auf den Social Media Affenfelsen. Auch Nerds sind gelegentlich absurd, ohne Internet wirken sie ein bisschen wie Pinguine an Land. Und Dirk ist natürlich auch sehr absurd.

„Der Neandertaler war uns in fast allem überlegen“

Dirk Pursche: Ich bin nicht der Einzige, der schon mal vom Navi geleitet in einen Fluss gefahren ist. Trotz der modernen Technik ist der Kopf nicht nur zum Haareschneiden da. Und wenn, dann sollte man das nicht dem Rasenmäh-Roboter überlassen.

Wovor würdet Ihr einen zeitreisenden Neanderthaler bei einem Aufenthalt anno 2020 am dringendsten warnen?

Klucke: Der Neandertaler müsste wahrscheinlich gar nicht gewarnt werden. Er war uns heutigen Menschen ja in fast allem überlegen, konnte Essen fangen, Feuer machen und hatte als schlagendes Argument einen Faustkeil dabei. Der würde das Fastfood ausspucken und sich einen Hasen grillen. Man müsste ihm vielleicht ein paar Benimmregeln beibringen, bei Flugreisen, beim Wasserlassen und Frauen gegenüber. Ich würde ihn maximal davor warnen, ein Windrad zu fällen, um Feuer zu machen.

Pursche: Im Straßenverkehr ist Vorsicht geboten. Er sollte große Menschenansammlungen meiden und drei deutsche Mittelgebirge kennen.

„Meine Alexa heißt Ramona“

Ganz ehrlich: Hat jemand von Euch Alexa oder eine Verwandte von ihr zu Hause?

Klucke: Nein, ich habe keine Alexa oder eine ihrer Schwestern zu Hause. Wir helfen und bevormunden uns immer noch selbst. Und ich schicke morgens die Kinder auf die Terrasse, um zu erfahren, wie das Wetter ist. Ich vermisse bislang noch nichts.

Pursche: Ich habe noch so eine richtige analoge Alexa. Bei mir heißt sie übrigens Ramona. Die spricht auch den ganzen Tag unaufhörlich auf mich ein.

An welchem Punkt ist es euch als Kabarettisten ein Bedürfnis, Aktuelles in eure Shows einzubauen? Manche Kollegen scheuen das ja.

Klucke: Wir schreiben unsere Lieder fast immer als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen, es ist also unser Grundbedürfnis. Die Lieder verändern wir spontan fast nie, das sind ja feste Gebilde. Aber zwischendurch gehen wir immer wieder gern auf das Geschehen ein.

Pursche: Das passiert eigentlich automatisch, weil man ja auch am Leben teilnimmt. Wir lassen den Zeitgeist gern mal aus der Flasche. Und zwar auf unsere eigene Art: metaphorisch, schwarz und eher mit Augenzwinkern als durch Besserwisserei. : Mark Daniel

Voraufführung Samstag um 17 Uhr, Premiere am Sonntag um 17 Uhr in der Pfeffermühle (Kartentelefon 0341 9603196), außerdem am 29. Februar im „Markt Zwanzig“ in Delitzsch (20 Uhr, Karten über info@markt-20.de und 0175 1120977).

