Leipzig

Bei dieser Saisoneröffnung kommt einiges zusammen, und über allem steht: Zukunft. In knapp einer Woche bringen die Leipziger Academixer „Die lustige Witwe“ auf die Bühne – damit adaptiert zum ersten Mal ein Kabarett die Operette von Franz Lehár. Und zwar alle drei Akte. Es ist die erste Open-Air-Saison-Eröffnung des Hauses mit dem größten Ensemble auf der Bühne seit der Wende. Und es ist der zweite Schritt auf dem Weg zu neuen Formaten.

„Wir versuchen gar nicht erst, großes Opernhaus zu spielen“, sagt Regisseur Matthias Kitter. Vielmehr gehe es darum, den „Charme des Kleinkunsttheaters zu erhalten“. Dies sei auch der Charme der einfachen Mittel, was heißt, „nicht mit Opulenz Inhalte zu ersetzen. Wir transformieren das Große in ein bissig-satirisches Kammerspiel und bringen so das Stück wie auch die Figuren dichter ans Publikum.“ Mit den Möglichkeiten des Kabaretts setze er auf eine „Unterhaltungsbandbreite“ von Musik, Text, Choreografie, Komik und Klassik.

Regisseur Matthias Kitter verspricht eine „einschneidende Sanierung des Stücks“

Regisseur Matthias Kitter bei den Proben im Academixer-Keller. Quelle: André Kempner

„Dialoge sind hier nicht nur Hinführung zum nächsten Lied“ und die Lieder wiederum: „Da versteht man jedes Wort.“ Musikalisch sei dennoch „alles drin: alle Ohrwürmer, alle Gassenhauer“. Hier und da gekürzt für die rund 2 x 50 Minuten und immer neu arrangiert von Jörg Leistner, der in der Drei-Mann-Band am Klavier sitzt. Hinzu kommen Peter Jakubik am Schlagzeug und Christoph Schenker am Cello. Das klinge dann nach Swing, Jazz, habe auch mal einen Singer-Songwriter-Touch.

Um die Textfassung kümmert sich der Kabarettist und Autor Mathias Tretter. Er gibt dem Libretto von Victor Léon und Leo Stein so viel Gegenwart wie nötig. Opernregisseure wie Harry Kupfer 2009 in Hamburg hätten schon versucht, dem Klassiker eine neue Ebene einzuziehen, ihn zum Beispiel als Theater auf dem Theater inszeniert, waren aber ans Original gebunden. Eine „einschneidende Sanierung des Stücks“ sei erst jetzt, nach dem Ablauf der Rechte, möglich geworden. „Und wir sind die Ersten, die das machen!“.

„Die lustige Witwe“ im Showroom eines Autokonzerns

Pianist Jürgen Leistner hat die Musik von Franz Lehár für die kleine Bühne und drei Musiker arrangiert (mit Christoph Schenker am Cello und Peter Jakubik am Schlagzeug). Auf der Bühne proben Anke Geißler und Barbara Weiß für „Die Lustige Witwe“. Am 26. August ist Premiere im Zoo. Quelle: André Kempner

Nun spielt die Handlung ebenfalls in Paris, jedoch nicht in der Botschaft des fiktiven Pontevedro, sondern in der Konzern-Zentrale des nur zum Teil fiktiven Autoherstellers AuWe. Die Witwe Hanna, gespielt von Anke Geißler, ist hier eher eine designierte Witwe, da ihr geliebter Ehemann, er heißt Bill Gates, sich auf die Reise zum Mars begeben hat. Rückkehr unwahrscheinlich. Auf der Bühne ist der Showroom des Konzerns zu sehen, in dem die Präsentation eines neuen Autos gefeiert wird: der „Blue Motion SUV Diesel“.

Die Chefs wissen natürlich, dass so ein Modell „völlig rückständig ist und dass sie verklagt werden wegen der Abgaswerte, und wegen der zu erwartenden Regressforderungen brauchen sie Geld“. So ungefähr 20 Milliarden. Danilo (Ralf Bärwolff, der Neffe des Vorstandsvorsitzenden, soll mit der demnächst schwerreichen Hanna anbandeln, die früher mal bei AuWe beschäftigt und in Danilo verliebt war, dem Chef aber damals nicht standesgemäß für seinen aufstrebenden Neffen erschien.

All die Verwechslungen und Unterstellungen, Verlogenheit und Doppelmoral seien nach 100 Jahren noch aktuell, findet Kitter. „Und wir entlarven die Fraktion ,alter weißer Mann’ in der Gier nach Kohle.“ Auch die Kostüme (Ausstattung und Bühnenbild: Matthias Läßig) spiegeln Gegenwart, die könne man so „am Samstagabend auf der Whiskymeile in Kampen“ sehen.

Die Doppelmoral der systemrelevanten Gesellschaft

Die Proben finden im Academixer-Saal statt, Premiere feiert „Die lustige Witwe“ im Zoo. Ab September ist die Inszenierung sann im Saal zu erleben. Quelle: André Kempner

„Wir parodieren nicht“, sagt Kitter, „wir nehmen das Stück ernst und wir nehmen die Liebesgeschichte ernst.“ Bis zum herzzerreißenden „Lippen schweigen“ mit Geißler und Bärwolff. Alle anderen Rollen der auf ihre Weise systemrelevanten Gesellschaft übernehmen: Barbara Weiß, Claudius Bruns, Jens Eulenberger, Holger Güttersberger und Peter Treuner. Als Vocal Coach hilft Evelyn Fischer bei der Einstudierung, als Choreografin Ulrike Michaelis. Ballett gibt es nicht, „das ersetzen wir durch Puppen und Phantasie“.

Schon das Original enthält Satire – über die Doppelzüngigkeit angewandter Diplomatie nämlich, deren Lügen sich heute in anderen Bereichen wiederfinden. „In der Fassung von Mathias Tretter hat das Libretto wieder zur Gleichberechtigung mit der Musik gefunden“ sagt der Regisseur.

Ein Weg in die Kabarett-Zukunft

Kitter kennt sich mit Comedy, Kabarett- und Opernbühnen gleichermaßen aus und mit den Mechanismen der Komik. Der 58-Jährige hat für die TV-Formate „Schmidteinander“ und „Wochenshow“, „Scheibenwischer“ und Krömer – Die internationale Show“ gearbeitet, war künstlerischer Leiter des Berliner Kabaretts „Die Stachelschweine“. Bei den Academixern hat er bereits „Bitte mal freimachen“ auf die Bühne gebracht, und in Nordhausen inszeniert er gerade Donizettis „Der Liebestrank“.

Die „Lustige Witwe“ ist nach der Frühjahrspremiere „Home-Ossis“ die zweite Markierung des Weges in eine Kabarett-Zukunft, in der die Academixer neben gewohnte Nummern-Revuen Inszenierungen kompletter Stücke stellen.Auch ein Late-Night-Programm in der Academixer-Kneipe ist für 2022 geplant – für satirische Kommentare des Tagesgeschehens.

Info: „Die lustige Witwe“, erste Operette der Academixer, ist ab 25. August (Voraufführung) im Gründergarten im Zoo zu erleben. Die Premiere am 26. August ist bereits ausverkauft, weitere Open-Air-Aufführungen gibt es am 27., 28. und 29. August, Beginn jeweils bereits um 19.30 Uhr, Pfaffendorfer Straße 29. Ab 17. September ist die Inszenierung dann im Kabarettkeller in der Kupfergasse zu sehen.Informationen und Karten gibt es unter der Telefonnummer 0341 21787878 und auf academixer.com

Von Janina Fleischer