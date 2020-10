Leipzig

Deutlicher kann die Magie des Musiktheaters sich nicht manifestieren: „Vissi d’arte“ singt Magdalene Hinterdobler ins Corona-ausverkaufte leeren Opernhaus, „vissi d’amore“: Der Kunst lebte ich und der Liebe – das Credo Floria Toscas aus Puccinis Oper. Dramatischer, schwärzer kann Gesang nicht sein: Scarpia, Polizeichef von Rom, will ihr an die Wäsche, ihrem Liebsten Mario Cavaradossi ans Leben, und die Sängerin singt sich in dieser unsterblichen Arie alle Verzweiflung von der Seele.

Felix Bender dirigiert das Gewandhausorchester. Quelle: Kirsten Nijhof/Oper Leipzig

In „Crinolissimo“, der Opern-Revue, die am Freitag in der Oper Leipzig Premiere feierte, läutet diese Arie den Schluss ein. Vorher ist es lustig bis albern, hinterher geht es lustig bis albern weiter. Denn „Crinolissimo“ ist eine Revue, die eine gute Stunde lang das Unterhaltungspotenzial der Musiktheaters und seiner Protagonisten feiert. Aber Hinterdobler braucht keine drei Töne, keinen Takt, um zwischen der ausgelassenen Lebensfreude des Gassenhauers „Funiculì, funiculà“ und Dulcamaras rustikaler Beutelschneiderei „Udite, udite, o rustici“ aus Donizettis „Elisir d’amore“ von ausgelassener Fröhlichkeit in tiefste Verzweiflung zu stürzen – und dabei musikalischer Schönheit zu ihrem alles überlagernden Recht zu verhelfen.

Gags und Pointen

Schöner könnte man eine Liebeserklärung an ein Genre kaum formulieren. Obschon es letztlich noch schöner wäre, durchbräche die Oper Leipzig die Grenzen der Corona-Schutzverordnung demnächst auch mal wieder mit einer richtigen Oper und nicht nur mit Hitparaden-Formaten. Denn auf dem weiten Feld, das sich von Monteverdi über Mozart bis Strauss und darüber hinaus erstreckt, gibt es genug, was sich auch in den Zeiten Pandemie realisieren ließe. Was allerdings nichts daran ändert, das „Crinolissimo“, die Opernrevue der Leipziger Operndirektorin Franziska Severin, kein Auge trocken lässt, weil im Hintergrund fortwährend hinreißende Gags und Pointen das Geschehen unterlaufen, die niemand nie und nimmer vollständig wahrzunehmen vermag..

Tuomas Pursio und Olga Jelinkova. Quelle: Oper Leipzig

Dabei hat sich das Konzept im Laufe seiner Entstehung grundsätzlich verändert: Sollte es zunächst, der Titel deutet es an, um all die ausladenden Requisiten von Reifrock bis Sombrero gehen, die im Musiktheater die Abstände garantieren, ohne die in Zeiten der Pandemie auf den Bühnen der Welt nichts funktioniert, sind während der Probenphase die Klischees ins Zentrum gerückt, mit denen nicht nur das Publikum den eitlen Tenor, paarungesfreudigen Bassbariton, die standebewusste Sopranistin und versoffene Mezzosopranistin verbindet.

Schlager, die keine Wünsche offen lassen

All diese Exemplare steuert „Crinolissimo“ aus dem Ensemble zu: Moderiert vom Tenor Patrick Vogel, der sich im Zentrum des Interesses sieht, aber tragischerweise keine Arie abbekommt, tragen Solisten Repertoire-Hits zwischen Mozart und Schlager vor, die musikalisch kaum Wünsche offen lassen.

Abgesehen von Mozarts „La ci darem la mano“ aus „ Don Giovanni“, das Tuomas Pursio schwerfällig als „Reich mir die Hand, mein Leben“ geben muss, Silbe für Silbe immer weiter ausgebremst vom so üppig besetzten, wie trägen Gewandhausorchester um Conrad Suske und unter Felix Bender, dessen größtes Problem eher in seiner kaum inspirierenden Souveränität besteht als darin, dass die Bühnenfigur Patrick Vogel sich seinen Vornamen nicht merken kann.

Gesangliche Ehre

Am Befund, dass „Crinolissimo“ ein kurzweiliger Musiktheaterabend ist, ändert dies nichts. Weil nicht nur Hinterdoblers satt-saftiges „Vissi d’arte“ die gesanglcihe Ehre des maßgeblich von Franziska Severins untrüglichem Stimm-Instinkt geprägten Ensembles hochhält, sondern auch die Kollegen nichts anbrennen lassen: Die grandiose Tenor-Trias Alvaro Zambrano, Dan Karlström und Patrick Vogel, die fabelhafte Koloratur-Schleuder Olga Jelínková, die sinnliche Mezzo-Hupe Sandra Jahnke, die Bariton-Hörner Tuomas Pursio und Sejong Chang.

Alvaro Zambrano. Quelle: Oper Leipzig

Sie alle singen und spielen sich zwischen Mozart und Porter, Verdi und Offenbach, Lortzing und Donizetti die Seele aus dem Leib – und doch passiert das Wesentliche im Hintergrund. In den angedeuteten Garderoben, in denen Franziska Severin liebevoll die Klischees ausbreitet, die von Streberei bis Notgeilheit, Brusthaar-Kämmen und Fitness-Programm, Ehrgeiz und Neid den Musiktheater-Kosmos am Laufen halten. Denn Hinterdoblers „Vissi d’arte“ und ihr „vissi d’amore“, sie gelten für jeden und jede, einschließlich Publikum: Der Kunst leben sie und der Liebe zu ihr. Weswegen, so amüsant derlei Corona-Notprogramme im Einzelfall auch sein mögen, die Zeit überreif ist für echtes Musiktheater in Leipzig. Und sei es noch so klein.

Von Peter Korfmacher