Parallelen findet man überall. Man muss nur suchen. Und so mag es gar nicht mehr so befremdlich sein, dass sich der Geschichte wie auch kulturpolitischen Gegenwart Polens, just eine Künstlerin und ein Künstler aus dem Libanon widmen. „Last but not last“ heißt die Performance von Lina Majdalanie und Rabih Mroué, die am Dienstagabend in der Schauspiel-Residenz Premiere hatte.

Lesestück mit Comics

Als gut 70-minütiges Lesestück mit projizierten Comic-Illustrationen. Als Phantasie, in der sich Tote und Lebende ebenso umkreisen, wie Fiktion und Wahrheit. Und als Protokoll realer Pathospeinlichkeit, die ja oft auch dann üppige Blüten treibt, wenn patriotischer Mummenschanz versucht, das Feld der Geschichte zu beackern.

Erbaulich und ausführlich

Im konkreten Fall geschah das an einem „sonnigen Sonntag 2016“, als in einer polnischen Kirche eine staatstragende Dreifaltigkeit aus Klerus, Politik und Kunst den Geist nationalkonservativer Seligkeit beschwor. Und ein paar der dafür besonders geeignet scheinenden Geister gleich mit. Allen voran den Nationalhelden Witold Pilecki (1901 –1948), der in diese Kirche heiratete. Wenn der 2016 nicht mehr persönlich vor Ort sein konnte, so immerhin in Form eines ihn darstellenden Schauspielers, der demonstrativ wohlgesonnen den erbaulichen und auch recht ausführlichen Worten des Geistlichen auf der Kanzel lauscht.

Was für eine Biographie!

Was in dieser Kirche an jenem Sonntag geschah, war der auf Medienwirksamkeit bedachte Versuch eines kulturpolitisch intendierten Reenactments, also einer Nachstellung oder auch Neuinszenierung dieser Hochzeit Pileckis. Und die rechtsnationale Vereinnahmung dieses Mannes, der im Zweiten Weltkrieg erst als Kavallerie-Offizier, dann im Untergrund gegen die Nazis kämpfte. Der sich – um zu erfahren, in welchem Ausmaß dort geschah, was man zu diesem Zeitpunkt nur vermuten konnte – 1940 in einer wahnwitzigen Aktion gezielt inhaftieren und nach Auschwitz deportieren ließ. Dem nach 945 Tagen von dort die Flucht gelang. Und an dem nach dem Krieg das kommunistische Regime vollzog, was die Nazis nicht schafften. Nach Verhaftung, Folterung und Schauprozess wurde Pilecki am 25. Mai 1948 ermordet. Was für eine Biographie.

Ein Leben als Vehikel

Nicht, dass es in „Last but not last“ wirklich darum ginge. Man hat Wichtigeres vor. Wobei dieses Leben beim sommerlichen Theaterabend in der Residenz lediglich als Vehikel für eine Performance politischer Deutungshoheit herhalten muss. Denn allein um Deutungshoheit geht es, hier wie dort. Freilich: Die politischen Positionen stehen diametral zueinander wie Form und Inhalt der jeweiligen Performance. Parallelen aber findet man dennoch.

Intellektuelle Oberflächlichkeit

Etwa in einer intellektuellen Oberflächlichkeit. Affekte und Rituale aufzuzeigen, die rechtspopulistische Regierungen und neonationalistische Ideologien hervorbringen und reproduzieren, ist eine Intention Lina Majdalanies und Rabih Mroués. In „Last but not last“ bemühen sie dafür außer wirklichen Toten und Lebenden, auch noch Phantasiegestalten wie Andrzej Kmicic, einen Helden des schwedisch-polnischen Krieges (1655–1661), hier auferstanden aus dem Historienschmöker „Sintflut“ von Henryk Sienkiewicz (1846–1916), einem Spezialisten für Historisches im Allgemeinen („Quo Vadis“) und Historisch-Polnisch-Patriotisches im Speziellen („Die Kreuzritter“).

Ironie und Würde

Was amüsant ist, weil Kmicic in „Last but not last“ die souveräne Ironie und Würde des Ideals auf seiner Seite hat. Und sich darin von den meisten realen Protagonisten des Geschehens recht stark unterscheidet. Doch ändert auch das nichts daran, dass das üppige Stimmenkonvolut, das Majdalanies und Mroués in ihrer Performance lesend heraufbeschwören, zwar in milde satirischen Momenten ganz unterhaltsam und als Kurzexkurs in Polens polnische Historie auch interessant ist, aber darüber hinaus zum rechtspopulistischen Nationalkonservatismus nichts zu sagen weiß, das über Allbekanntes hinausgeht.

Pflichtschuldiger Vergleich

Das zeigt sich auch beim satirisch kurzen,recht pflichtschuldigen Vergleich zwischen Polen und dem Libanon. Hier wie dort manipuliere Religion die Politik, sei man sexistisch und homophob, pflege eine Neigung für Verschwörungstheorien. Darüber hinaus spielt es keine Rolle, dass sich zwei arabische Künstler polnischen Zuständen widmen.

Von Steffen Georgi