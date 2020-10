Leipzig

Es sind die inzwischen achten Tanztheaterwochen des Leipziger Tanztheaters (LTT). Und zum ersten Mal müssen die sich einem Hygiene- und Abstandskonzept fügen, das eine echte Herausforderung mit sich bringt. Denn wie soll das gehen: Ensembletanz auf Distanz? Wie sieht das aus, wenn eine Ausdrucksform, die auch auf Körperkontakt setzt und die Bewegungen der Einzelnen in eine größere Komposition verschmilzt, dem Zwang zur Körperseparierung, zur Vereinzelung unterworfen wird?

Am Donnerstag konnte man das geradezu exemplarisch sehen. „ Bruchstücke“ nannte sich die als „museale Tanzperformance“ apostrophierte Veranstaltung, die im Werk 2 eben genau das zeigte: Bruchstücke. Das heißt Splitterteile, Fragmente, Ausschnitte aus LTT-Choreografien, die im Lauf des letzen Jahres entstanden sind. Und die dann in der großen Halle des Werk 2 auf kleinen und akkurat voneinander getrennten Flächen dargeboten wurden.

Tänzerinnen und Tänzer aller LTT-Altersklassen wirken an der Collage „Bruchstücke“ mit. Quelle: André Kempner

Tanzinseln im weiten Raum, den hier das Publikum durchstreifen darf wie auf der Suche nach jenen verlorenen Tagen, als diese Inseln noch zu einem festen Kontinent gehörten. Auf jedem dieser Inselchen bewegt sich eine Tänzerin, ein Tänzer. Und gerade dort, wo die Gruppenchoreografie am explizitesten als solche zu erkennen ist, erkennt man zugleich sehr genau, was das heißt, wenn ein kompositorisches Gefüge in Bruchstücke zerlegt wird. Dass diese dann wiederum recht geschickt zu einem anderen Ganzen formiert wurden, steht auf einem anderen Blatt.

Anmut mit Zahnlücken

Mit 30 Minuten ist die „ Bruchstücke“-Aufführung dabei zeitlich perfekt bemessen, um alle Inseln aufmerksam in Augenschein nehmen zu können und Redundanz zu vermeiden. Gleich zu Beginn erwarten einen da Tänzerinnen, die angetan mit Taucherbrillen den Eindruck vermitteln, dass man sich hier einfach treiben lassen kann. Etwa zu den zwei Mädchen in Grün, die am rechten Hallenrand von Insel zu Insel einen tänzerischen Dialog führen. Oder von der einen Solistin, die ihren Kopf in einer Reisetasche versenkt hin zu der anderen, die in einer umgekippten Tiefkühltruhe verschwindet. Und zu den LTT-Jüngsten im Bruchstücke-Gefüge, die, ganz Anmut mit Zahnlücken, in der ihnen ganz eigenen Konzentration und Hingabe agieren.

Ebenfalls anmutig (wenn freilich auch ohne Zahnlücken) schwebt zudem ein schon etwas älterer Luft(-ballon)Geist in Weiß durch den Raum. Und trägt das seine dazu bei, dass eben dieser Raum in der Totalperspektive betrachtet, all die vereinzelten Choreografien von Bettina Werner, Undine Werchau, Eva Thielken, Maria Seidel und Brit Böttge als ein doch recht harmonisches Wogen zeigt – sich diese „ Bruchstücke“ zu einem Ganzen fügen.

Weitere Rundgänge „ Bruchstücke“ im Werk 2: Freitag, 18, 18.30, 19, 19.30, 20 Uhr; Samstag, 18, 18.30, 19, 19.30, 20; Sonntag, 18, 18.30, 19, 19.30 Uhr; Eintritt 5 Euro.

Nächste Termine im Rahmen der Leipziger Tanztheaterwochen: Kurzchoreografien zum Thema „Schärfe“ von 8. bis 10. Oktober, 20 Uhr, 11. Oktober, 18 Uhr, im Lofft, Eintritt 9/6 Euro.

Von Steffen Georgi