Eins kann man dieser Inszenierung gewiss nicht absprechen – eine solide Portion Selbstironie: „Das ist irgendwie eine Theateraufführung geworden“, heißt es da an einer Stelle eben dieser Theateraufführung über selbige. Mit „Goodbye Norm“ ist betitelt, was dabei das Performancekollektiv „Die soziale Fiktion“ auf die Bühne brachte. Am Donnerstag war Premiere im Lofft.

Es haben ihren Auftritt: Der Marten, der Manuel und der Felix. Drei „junge weiße Männer“, die die „allegorische Figur Norm“ verkörpern, „obwohl sie lieber andere Rollen übernommen hätten“. So schön launig (Selbstironie!) steht es im Programmblatt zum Stück, in welchem dann Marten Flegel, Manuel Melzer und Felix Worpenberg gemeinsam als „ Norm“ der Frage nachgehen, was die Norm, was „normal“ ist. Das heißt genau genommen: was eigentlich „männlich“ ist.

Bleichgesichtige Männlichkeit

Denn natürlich geht es hier im Kern wieder mal um Männerbilder und wie absurd deren vermeintliche Normalität ist. Und wie schwer es heute vor allem den „irgendwie“ männlichen Studenten der Theaterwissenschaft zu fallen scheint, mit ihrer dann auch noch weiß bleichgesichtigen, also in jeder Hinsicht privilegierten Männlichkeit zu Potte zu kommen.

Damit das nun nicht allzu selbstreferenziell wird, gesellt sich zur männlichen Trias noch die Quoten-Frau in Persona von Darstellerin Charlotte Lauber, die vom gemütlichen Sitzsack aus ein wachsames Auge auf den Norm hat, der die Norm ist. Welche sich dann seifig weitschweifig über (vermeintlich) überwundene Normierungen entäußert („Es war normal, Angst zu haben und nicht darüber zu sprechen. Normal einmal im Jahr zum Zahnarzt zu gehen.“) oder sich in Analysen ergeht („ Manuel ist ein Mann, denn er ist maximal unsicher, aber das will er nicht zugeben.“) oder auch mal Tanzeinlagen und einen Wet-T-Shirt-Contest wagt.

Finale im gemütlichen Sitzsack

Das ist, um es zu wiederholen, durchweg von einer nicht unsympathischen Selbstironie. Nur schützt auch die nicht davor, dass das Ganze ein dahinplätscherndes Irgendwie bleibt. Selbst nicht zu Potte kommt. Keine Zuspitzung riskiert, die einen Stachel setzt, der mehr vermögen würde, als putzig an einer ehrlich gesagt doch auch recht elitären Befindlichkeitsblase rum zu piksen.

Von dem geistig Erstickenden, das ein gesellschaftlich fest geschnürtes Normkorsett haben kann, von den emotionalen Ambivalenzen und Erschütterungen, die das Auflösen und Zerschneiden dieser Stricke oft mit sich bringt, ist in „Goodbye Norm“ kaum bis gar nicht die Rede. Auch nicht davon, wie normiert die vermeintlichen Alternativen zum Normierten inzwischen selbst schon wieder sind.

„Es ist ein Jungsstück!“, heißt es einmal an einer anderen Stelle in diesem Stück, an dessen Ende alle, Jungs wie Mädchen, dort landen, wo sie im Grunde nie wirklich rausgekommen sind: im gemütlichen Sitzsack. Was freilich auf Gegenwartsbühnen durchaus einer Norm entspricht.

Weitere Aufführung am 11. September, 20 Uhr, im Lofft, Eintritt 13/9 Euro

Von Steffen Georgi