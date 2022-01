Premieren-Karussell: Leipziger Theater holen verschobene Aufführungen nach

Leipzig

Endlich darf auf die Bühne, was in vergangenen Lockdowns entstanden ist. Deshalb dreht sich das Premieren-Karussell schneller als üblich. Dazu gehört am Freitagabend „Das Schloss“ nach Texten von Franz Kafka am Schauspiel Leipzig. Ein Stoff, den Hausregisseur Philipp Preuss mit seinem Team schon gründlich gedreht und gewendet hat. Tatsächlich sollte die Produktion schon im Frühjahr 2020 auf die Bühne, wurde aber vom ersten Lockdown ausgebremst.

Gespenstische Atmosphäre

Stattdessen schwenkte das Schauspiel damals spontan auf eine der ersten und viel beachteten Streaming-Produktionen um: Die vierteilige Inszenierung „k.“ verbindet die neue Erfahrung der Pandemie-Isolation und ruckelnder Online-Kommunikation gelungen mit der gespenstischen Atmosphäre ins Leere laufender Kontaktversuche, die Kafka in „Das Schloss“ heraufbeschwört. In Zoom-Ästhetik begegnen die Schauspieler einander nur über Monitore, Videobilder, erleben surreale Verfremdungen. Den Januar über ist „k.“ auf der Plattform dringeblieben.de noch zu sehen.

Preuss bringt das Thema jetzt unter dem Titel „Das Schloss“ mit weitgehend identischem Team auf die Bühne. Musiker Kornelius Heidebrecht ist dabei, ebenso Videokünstler Konny Keller. Die Bühne richtet Ramallah Aubrecht ein. Und wie in der Zoom-Variante webt Preuss weitere Kafka-Texte in den Hauptstrang der Erzählung. K., vom Schlossherrn als Landvermesser bestellt, findet vor Ort seinen Auftrag in Frage gestellt. Er prallt auf eine Wand aus diffusen Vorschriften, Verlautbarungen, Gerüchten und zwischengeschaltete Instanzen.

„beach house“ am 29. Januar in der Schauspiel-Diskothek

Eine weitere Preuss-Inszenierung steht schon in den Startlöchern. In einer Woche, am 29. Januar, feiert „beach house“ in der Schauspiel-Diskothek Leipzig-Premiere. Dorian Brunz gehörte mit diesem Text zu den drei Gewinnern des Stückewettbewerbs der Autor:innentheatertage am Deutschen Theater Berlin 2020. Als Partnertheater hat das Schauspiel den Zuschlag für die Uraufführung bekommen.

„Miami Punk“ am Freitag im Lofft

Die am Lofft koproduzierte Performance „Miami Punk“ kommt am Freitagabend zur Leipzig-Premiere. James & Priscilla, die aus Leipziger, Berliner und Braunschweiger Künstlern bestehende Gruppe, lässt digitale Bild- und Klangwelten auf Pop-Songs und Romanfiguren aus Juan S. Guses „Miami Punk“ treffen. Letztlich geht es um Bewältigungsstrategien im anhaltenden Ausnahmezustand. Vor der Küste Miamis ist das Meer verschwunden, eine Sandwüste tut sich auf. Dabei bewegen sich die Performer durch die Videospiel-Landschaft von „Miami Punk – Das Game“. Das Videospiel, vor einem Jahr veröffentlicht, ist spielbar unter www.miamipunk-dasgame.de.

„Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ am Sonntag im TDJW

Am Sonntag im Theater der Jungen Welt: „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ – mit Clara Fritsche (l.) und Luise Audersch (r.) Quelle: Kirsten Nijhof

Etwas weniger Vorlauf bringt „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“ am Theater der Jungen Welt mit. In der Adventszeit hätte das Puppentheater anlaufen sollen. Die Premiere wird am Sonntag nachgeholt. Trotz aller Melancholie und zweier Spielzeuge in den Hauptrollen ist es nicht zwingend ein Weihnachtsstück, findet Regisseurin Julia Sontag. „Man kann es das ganze Jahr spielen.“

In dem Märchen von Hans Christian Andersen erleben ein Zinnsoldat und eine Papiertänzerin eine abenteuerliche Reise, die nicht gut ausgeht. Eigentlich. Das TDJW hat sich jedoch für die Fassung von Roland Schimmelpfennig entschieden, einer der meistgespielten deutschen Dramatiker, der den Text vor zwei Jahren am Berliner Theater an der Parkaue mit Happy End inszenierte. „Der Glaube an das Gute ist für mich das Hauptthema und der rote Faden bei der Inszenierung gewesen“, sagt Sontag.

Schau- und Puppenspiel durchdringen sich

Als Puppentheater ab sechs Jahren kündigt das TDJW die Premiere an. Reines Puppentheater, sagt Sontag, sei jedoch nicht zu erwarten. Schau- und Puppenspiel durchdringen sich. Sontag, Ensemblemitglied am TDJW, führt zum vierten Mal Regie am Haus nach dem Debüt mit „Die Seiltänzerin“ 2018.

Info: „Das Schloss“, Schauspiel, Freitag, 19.30 Uhr, www.schauspiel-leipzig.de; „Miami Punk“, Lofft, Freitag, 20 Uhr, www.lofft.de; „Der Zinnsoldat und die Papiertänzerin“, TDJW, Sonntag, 11 und 16 Uhr, www.tdjw.de; überall nur Restkarten

Von Dimo Rieß