Leipzig

Sie geben sich Mühe. Alle. Oberbürgermeister Burkhard Jung, Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke, Opernintendant Ulf-Schirmer, MuKo-Chef Torsten Rose, dazu in der Pause Stefan Klingele und Chefregisseur Busch Jung – sie alle lächeln tapfer in die Kamera und freuen sich pflichtbewusst, dass sie endlich eröffnet ist, die Musikalische Komödie der Oper Leipzig, preisen den neuen Publikumsraum, den Graben, die Akustik den Komfort. Und das ist, nach Jahrzehnten des Verfalls im ungeliebten Schattendasein, tatsächlich Grund zur Freude genug.

Doch kann ja eigentlich von Eröffnung keine Rede sein: So liebevoll und aufwendig die ersten Kamera-Fahrten durchs Foyer, den Venus- den großen Saal auch sind, so herrlich ist, was man da sieht – denn die „Gräfin Mariza“, mit der dieses Lindenauer Schatzkästlein nach gut zwei Sanierungs- und Umbaujahren wieder den Spielbetrieb aufnimmt, sie ist auch wieder nur eine Stream-Premiere – und nicht einmal live. Und so bleibt das Publikum, bleiben die Menschen draußen, die dem Lindenauer Haus die Treue halten wie keinem anderen Leipziger Theater – und das ist doch ziemlich deprimierend.

Ohne Widerhaken

Dabei zeigt diese „Mariza“, die über viele Wochen vorbereitet wurde in der Hoffnung, die Pandemie könnte doch noch ein Einsehen haben und die Wiedereröffnung vollumfänglich ermöglichen, eindrucksvoll, was möglich ist in der Leipziger Vorstadt im Dienste der Leichten Muse.

Ulrich Wiggers, der Leipzig bereits eine herrliche „Herzogin von Chicago“ geschenkt hat, inszeniert Emmerich Kálmáns Erfolgsoperette auf der Jugendstil-Bühne und in den zeitgenössischen Kostümen Leif-Erik Heines ohne Widerhaken und doppelte Böden und mindestens eine Spur zu korrekt, besorgt, beflissen „Zigeuner“-frei, was sich nur mäßig verträgt mit der Färbung der teilweise wunderbaren Musik.

Ungelenker Charme

Aber es bewahrt dem Werk den bisweilen etwas ungelenken Charme und schmiegt es dabei eng an die einzigartigen Möglichkeiten in Lindenau. So offensiv, so geschmeidig, so geistreich muss man erst einmal spielen können mit dem Musiktheater-Chiasmus des Hohen Paars, der sich aus dem begnadeten Tenor des Adam Sanchez in der Rolle des blaublütig verarmten Scheinverwalters und Lilli Wünschers szenischer Grandezza in der Titel-Partie ergibt. Wiggers spielt mit der natürlichen Koketterie Mirjam Neuerers als Lisa und mit dem Temperament Jeffery Krügers als Schweine-Baron, mit dem Spielwitz Vikrant Subramanian als Fürst Populescu, mit dem ausladenden Bühnen-Charisma Angela Mehrlings und Milko Milevs – und sogar mit den bei Lichte betrachtet recht schlimmen Choreographien Mirko Mahrs fürs MuKo-Ballett, die zu den vom hauseigenen Orchester virtuos und mit improvisatorischer Verve aufgeladenen Ballettmusiken entweder ironisch oder hilflos zwischen Olé und Hey Tzigan, Kasatschok und Ojeh kein Klischee auslassen.

Musikalisch lässt die MuKo ebenfalls nichts aus. Im Graben laufen die Fäden bei Tobias Engeli zusammen, der die 1924 uraufgeführte Operette liebevoll zum Hörer trägt. Schmelzend in den Walzern, pathetisch auf den dramaturgisch nicht immer plausiblen Gipfeln, augenzwinkernd auf dem Foxtrott-Parkett, schäumend bei der Schein-Folklore. Schön, dass dieses sensationell flexible, geschmeidige, sinnliche, virtuose Orchester endlich angemessen Arbeitsbedingungen findet.

Liebenswertes Operettentheater

Wie das Ensemble, das zwischen Sanchez’ Prachttenor und Neururers unwiderstehlich mädchenhaftem Sopran, Krügers überschäumendem Temperament und Mehlings Diseusen-Überdruck, Milevs urkomischer Kammerdienerei und Krügers radebrechende Gefunkel dem Genre schenkt, was des Genres ist.

Bis Montagabend gibt es dieses liebenswerte Operettentheater noch gratis im Stream. Wann es dieses unwiderstehliche Vorstadttheater endlich für alle vor Ort gibt, in diesem wunderbaren neuen Theater, das weiß Covid 19 allein. Aber wenn die Inzidenz sich so weiter entwickelt wie in den letzten Tagen, eröffnet sich vielleicht tatsächlich noch eine Chance in der laufenden Spielzeit.

Bis Montagabend gratis zu streamen auf www.oper-leipzig.de

Von Peter Korfmacher