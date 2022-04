Für Autorin E. L. Karhu ist es das dritte Stück am Schauspiel Leipzig, für Elsa-Sophie Jach die erste Inszenierung hier: Am Samstag feiert „Für meinen Bruder“ in der Diskothek Premiere. Am Sonntag folgt auf der großen Bühne Hauffs Märchen „Das kalte Herz“ in der Regie von Intendant Enrico Lübbe.