Schkeuditz

Die Schkeuditzer Kulturtage werfen ihre Schatten voraus. Der Kulturkreis hat in seiner jüngsten Sitzung das Programm beschlossen. Schkeuditzer und Gäste erwartet zur 23. Auflage eine bunte Mischung an Veranstaltungen.

Gäste aus Partnerstädten Bühl und Villefranche machen mit

Schon vor dem offiziellen Start findet bereits am 3. Oktober eine Veranstaltung in der Altscherbitzer Kirche statt. Der Chor Liederkranz Vimbuch aus der Partnerstadt Bühl und der Chor Arion Glesien werden in einem großen Chorkonzert zum Tag der deutschen Einheit mit Musik aus drei Jahrzehnten auftreten.

Das Eröffnungskonzert gehört in diesem Jahr der Villa Musenkuss. Am 5. Oktober wird in der Altscherbitzer Kirche unter dem Motto „Per Anhalter durch die Jahrzehnte“ geswingt. Der Freundeskreis Schkeuditz-Villefranche wird diese Veranstaltung kulinarisch unterstützen.

Wende in ostdeutschen Familien ist Thema

In der Stadtbibliothek werden zwei Lesungen durchgeführt. Am 8. Oktober wird das Buch „Die anderen Leben“ von Dörte Grimm und Sabine Michel vorgestellt und zur Diskussion eingeladen. Im Werk wird in Gesprächen von Kindern mit ihren Eltern das tatsächliche Geschehen in ostdeutschen Familien von der Wende bis heute dokumentiert. Am 5. November sind die Hauptstädte an der Ostsee Thema der Lesung von Jörg Härtel.

Auch in der Sternwarte wird es in diesem Jahr musikalisch. Der Leipziger Organist Rico Feist verwandelt das Planetarium am 26. und 27. Oktober unter dem Motto „Orgel spezial: Musik untern Sternenhimmel“ in einen besonderen Konzertsaal. Sphärische Klänge wird es auch am 18. Oktober im Kulturhaus Sonne beim Auftritt von „Magic Music Leipzig“ geben. Der Künstler Ingolf Bauer wird auf außergewöhnlichen faszinierenden Instrumenten wie Theremin oder Laserharfe spielen, zum Teil ohne diese zu berühren. Eine zusätzliche Lichtshow macht diese Veranstaltung zu einem einzigartigen Erlebnis.

Busrundfahrt zu Schkeuditzer Kirchen

Die Busrundfahrt zu Schkeuditzer Kirchen führt in diesem Jahr am 19. Oktober nach einer „Baustellenbesichtigung“ in der evangelischen Albanuskirche in die Ortsteile Freiroda und Gerbisdorf. In den dortigen Kirchen werden Führungen durchgeführt. In Freiroda werden die Besucher mit französischen Spezialitäten vom Freundeskreis Schkeuditz-Villefranche verwöhnt.

In der Art Kapella werden zu den Kulturtagen zwei Ausstellungen zu sehen sein. Vom 6. Oktober bis 10. November werden Zeichnungen und Skulpturen von Lutz Hirschmann & Günther Huniat ausgestellt. Ein weiterer Höhepunkt sind die Papiertheateraufführungen in der Villa Musenkuss am 2. November. Der Künstler Karl H. Gündel wird gemeinsam mit Suzanne Hampe eine Kindervorstellung mit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ und eine Familienvorstellung mit Mozarts „Zauberflöte“ aufführen. Ein weiteres Highlight: Zum 5. Mal wird ein Fest des Tanzes mit Aufführung von Schkeuditzer Amateurtanzgruppen zu den Schkeuditzer Kulturtagen am 6. Oktober im Kulturhaus Sonne veranstaltet.

Von Linda Polenz