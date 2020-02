„Prost Alter!“ – Was genau will uns das Bundesarbeitsministerium sagen?

Leipzig

Die Große Koalition, sagen zumindest Vertreter der Großen Koalition, sei gar nicht so schlecht, wie sie immer gemacht werde. Und damit das auch andere mitkriegen, bekommen nicht nur neue Gesetze Namen, die die Wärme von Wohlfühl-Tees verströmen, es wird auch mehr Geld in die PR gesteckt. Insgesamt 42,8 Millionen investieren die Bundesministerien in diesem Jahr, 2014 waren es noch 26,3.

Vor wenigen Tagen ist nach langem Geschachere der Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Grundrente auf den Weg gebracht worden. Vielleicht kein ganz großer Wurf, aber sicher besser als nichts.

Die Rente spricht, und das Alter trinkt. Oder was?

Das Kampagnenmotiv des Bundesarbeitsministeriums, mit 11,1 Millionen Euro größer Werbetreibender unter den Ressorts, ist, nun ja – was eigentlich? Ein Plädoyer für den gepflegten Alters-Suff? Ein Gemeinschaftsprodukt des Ministeriums und des Deutschen Brauer Bunds? „Deine Rente“ steht unten geschrieben. Von ihr, der Rente, kommt eine Sprechblase, in der „Prost Alter!“ steht. Und sie, die Blase, hält einen Bierhumpen in der Hand, dem zwei weitere entgegengereckt werden.

Trinken geht auf die Sprechblase

Was könnte ungefähr die Botschaft sein? Wir versaufen der Großmutter ihr klein Grundrente? Trinken geht in den späten Jahren noch schneller auf die Sprechblase? Alter ist nur mit Alkohol auszuhalten?

Wahrscheinlich ist es ganz anders: Man will in Zukunft bei der PR sparen und hat ein Motiv entwickelt, das universell einsetzbar ist – etwa für die nächste Kampagne der Drogenbeauftragten oder des Bundesverkehrsministers. „Deine Maut“ sagt „Prost Andy!“. Wir trinken uns unsere Politik schön. Na denn ...

Von Jürgen Kleindienst