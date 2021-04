Leipzig

Woher stammen Kunst und Kulturgüter? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Provenienzforschung. Am Mittwoch, dem 14. April steht zum dritten Mal seit 2019 der „Tag der Provenienzforschung“ an. Dabei geben Provenienzforscher und -forscherinnen in ganz Deutschland Einblicke in ihre Arbeit.

Auch in Leipzig beschäftigen sich die Institutionen mit dem Thema. Sie wollen wissen, was sie in ihren Beständen haben – nicht immer wurde die Geschichte der Stücke lückenlos dokumentiert und nicht immer ist sie unproblematisch.

Forschung rückt immer weiter in den Blickpunkt der Öffentlichkeit

„Es ist natürlich Aufgabe der Kuratoren, die Geschichte zu den Kunstobjekten zu kennen, das gehörte schon immer dazu. In den letzen Jahrzehnten ist jedoch eine andere politische Ebene dazu gekommen“, erklärt Thomas Rudi, Kurator der Historischen Sammlung im Grassi-Museum für Angewandte Kunst, zur Provenienzforschung. Die sei auch wichtig, wenn es um den Erwerb neuer Stücke gehe: „Man muss hinterfragen, woher kommt ein Stück, beispielsweise auch beim Kunsthandel.“ Und Silvia Gaetti, Kuratorin der Asiatischen Sammlung, ergänzt: „Es geht um Transparenz.“

Und um Öffentlichkeit. Denn der Ruf nach Gerechtigkeit in Deutschland, beispielsweise um unrechtmäßig erworbene Kolonialkunst und NS-Raubkunst zurückzugeben, wächst weiter. Die Zahl derjenigen aber , die herausfinden sollen, woher die Stücke tatsächlich kommen, ist dagegen klein – feste Stellen für diese Arbeit sind nicht in allen Museen zu finden, oft sind sie befristet. Mit dem Projekttag soll auch darauf aufmerksam gemacht werden – denn so schnell man sich eine Aufklärung zur Geschichte der Gegenstände wünscht, die Aufgabe der Provenienzforscher ist eine Detektivarbeit. „Museen und Bibliotheken geht es da ähnlich, die Experten ziehen oft von Projekt zu Projekt“, sagt Emily Löffler, Provenienzforscherin der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig. „Es bleibt viel liegen.“

Vielfältige Beiträge aus Leipzig und ganz Deutschland

Die DNB wird, wie das Grassi-Museum auch, ab Mittwoch mit einem Beitrag auf dem Blog „Retour“ beispielhaft ihre Arbeit und Recherche verdeutlichen. Direkt nachfragen kann man dagegen beim Stadtgeschichtlichem Museum. Lina Frubich ist dort Provenienzforscherin. Das Museum bietet am Mittwoch ab 16 Uhr eine telefonische Sprechstunde an.

Dass der Projekttag online stattfindet, ist durchaus eine Chance. „So können auch wir Forscher und Forscherinnen sehen, was machen die Kollegen“, so Frubich. Und das im landesweiten Austausch, auch möglich gemacht durch die virtuelle Version des „Tag der Provenienzforschung“.

Wie kommt ein Brief von einem Bach-Sohn nach Miami?

Das Museum der bildenden Künste geht am Mittwoch um 19 Uhr bei Instagram live. Direktor Stefan Weppelmann wird die Fragen der User und Userinnen beantworten. Im Bach-Archiv geht man stattdessen der Frage auf den Grund, wie ein Brief von Carl Philipp Emanuel Bach es in den Besitz eines Zuckerfabrikanten aus Miami-Beach geschafft hat – das passiert auf dem Facebook- und Twitterkanal des Archivs.

Bettina Rüdiger von der Deutschen Nationalbibliothek schreibt über „Heiße Spuren und Cold Cases“ in der die Provenienzrecherche auf dem Blog „Retour“. Auch das Grassi-Museum wird dort etwas beitragen, wie auch das Naturkundemuseum, sie haben auch eine kindgerechte Recherche dokumentiert. Die Universitätsbibliothek bloggt auch, jedoch auf der eigenen Homepage und widmet sich einem Buch aus dem Besitz des Schriftstellers Paul Kisch. Die Forschungsstelle „Digitale Organologie am Musikinstrumentenmuseum“ der Universität Leipzig wird um 15 Uhr online eine Podiumsdiskussion zeigen. Das Staatsarchiv kommt erst im Mai dazu: Am 5. Mai ist ein Online-Workshop zur Archivrecherche für die Provenienzforschung geplant. Die Anmeldung ist bis zum 23. April möglich.

Mehr Infos gibt es auf der Homepage des Arbeitskreises Provenienzforschung.

Von Vanessa Gregor