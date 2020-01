Psychothriller über die Ermordung Trotzkis

Leipzig

Die Operation des NKWD hieß „Ente“, der Mörder Ramon Mercader trug schon einige Zeit den Decknamen „Mutter“. Ein Spanier, der als Offizier bei der republikanischen Armee kämpfte und eine starke Beziehung zur linksradikalen Mutter hatte. Die arbeitete auch für das NKWD.

In Paris lernte er gezielt Sylvia Ageloff-Maslow kennen und begann eine Affäre. Als er im Februar 1939 in die USA als Import-Export-Kaufmann Frank Jacson ging, später nach Mexico weiter reiste, folgte ihm Sylvia. Das Mitglied der Marxisten-Leninisten in den USA wurde Anfang 1940, wie Schwester Ruth, Sekretärin bei Trotzki. Der wohnte nach dem Bruch mit dem Maler Riviera seit dem Frühjahr 1939 in einem unförmigen Haus, das einer Festung glich, am Rand von Coyoacan in Mexico-Stadt.

200 Kugeln aufs Schlafzimmer

Täglich brachte Mercader seine Geliebte Sylvia, mit der er im Hotel „Montego“ lebte, im Buick zu Trotzkis Anwesen – bis ihn Ende April die französische Trotzkistin Marguerite Rosmer erstmals ins bewachte Haus holte.

In der Nacht vom 23. auf den 24. Mai wurde das von mehr als 20 Männern in Polizei- und Armeeuniform angegriffen, der Wächter Robert Sheldon Harte, der ahnungslos dem NKWD-Mann Josef Grigulewitsch die Tür öffnete, wurde ermordet, Trotzki und Ehefrau Natalja überlebten die über 200 Kugeln aufs Schlafzimmer. Anführer des missglückten Überfalls war der Maler David Alfaro Siqueiros, Spanienkämpfer und Mitglied der KP von Mexiko.

Es war nur eine Atempause. Am 20. August 1940 kam Mercader mit einem Eispickel unterm Trenchcoat, angeblich, um von Trotzki einen Artikel redigieren zu lassen. Nachdem er zugeschlagen hatte, lebte Stalins Erzfeind noch 26 Stunden. Begraben wurde er im Hof des Hauses.

Burtons große Zweifel

Ein Stoff für Regisseur Joseph Losey, linker Sympathisant, von McCarthy nach England vertrieben. Die Vorlage lieferte ein umstrittenes Buch über Trotzki von Nicholas Mosley, die Stars waren Richard Burton ( Dirk Bogarde war erste Wahl, lehnte aber ab), Alain Delon und Romy Schneider.

Über das Paar war Richard Burton – nach seinem Tagebuch – alles andere als erfreut. Delon war für ihn ein peinlicher „Anti-Schauspieler“, Romy Schneider, fand er, war ziemlich kokett und „sieht aus wie ein Hündchen“. Das schlechte Englisch der beiden nervte ihn ebenso wie seine Maske (kratziger Bart, stinkender Kleber), an Regisseur Losey zweifelte er zusehends („wirkt auffallend geistesabwesend“).

Trotzki privat

Heraus kam ein merkwürdiger Psychothriller, in dem Alain Delon und Romy Schneider seltsam hysterisch agieren und Richard Burton sonor und gekonnt Trotzki-Texte spricht.

„Der Mörder und das Mädchen“ (Original: „Die Ermordung Trotzkis“), der nun endlich wieder auf DVD vorliegt, beschränkt sich auf die Wochen vom 1. Mai bis zum 21. August 1940 und versucht, seine Story über Symbolismen (Stalins Bild im Wasser, Stierkampf als Menetekel) aufzupeppen.

Wirklich gelungen sind allerdings jene Szenen, in denen Trotzki privat erscheint, sowie jene, in denen die Unterwürfigkeit Gitas unter Mercader und dessen innere Zerrissenheiten anklingen.

Von Norbert Wehrstedt