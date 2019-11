Publikumsheld und Plaudertasche: Wincent Weiss in der Leipziger Arena

Leipzig

Konfetti und Flammen: Der 26-jährige Interpret von „Weck mich nicht auf“ und „Frische Luft“ verzückte die Fans am Dienstagabend in der Arena Leipzig.

Wie war Wincent Weiss drauf?

Muss man neidlos sagen: Der Kerl gab wirklich hundert Prozent. Als Prinz Charming und Plaudertasche. Und als Star zum Anfassen. Das Bad in der Menge genoss der so sichtlich (und oft), wie das Performen auf der Bühne.

Wie war die Stimmung?

Beim weiblichen Publikum vom ersten Song an in euphorischer Wir-lieben-Wincent-Laune. Die in der Minderzahl anwesenden Männer brauchten da ein wenig länger. Doch waren sie anfänglich nur mit (also mit ihren Frauen), waren sie schlussendlich dann doch auch ziemlich gut dabei (also beim Wincent-feiern).

Was waren die Höhepunkte?

Musikalisch: Das mit knackigem Rock-Gitarren-Riff beginnende „Weck mich nicht auf“, gefolgt vom sehr emotionalen „Nur einen Herzschlag entfernt“. Stimmungsmäßig: Gassenhauer wie „Musik sein“ und „Frische Luft“.

Wie waren Sound und Bühne?

Die Konfettikanone böllerte aus vollen Rohren, immer wieder flammten Flammen und setzte auch mal den Wincent in Flammen (keine Sorge: nur ein Show-Effekt.) Und dazu hatte man auch den Sound bestens im Griff.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Auch hier muss man einfach gestehen: Ganz unabhängig davon, was man letztlich von diesem Schlager-Pop-Bohei halten mag – das Ganze wurde hier mit Leidenschaft und Professionalität unters Fan-Volk gebracht. Das reagierte zu recht entsprechend begeistert.

Von Steffen Georgi