Leipzig

Luftig besetzt ist es, das erste Konzert im neuen Jahr, das das MDR-Sinfonieorchester im Gewandhaus am Sonntagabend spielt. Aber zauberhaft ist, was die fünfte Ausgabe der Reihe „Zauber der Musik“ bringt. „Cello virtuos“ ist das Programm überschrieben. Im Mittelpunkt: Das Konzert G-Dur für Violoncello und Orchester von Jacques Offenbach, auch „Concerto Militaire“ genannt. Jan Willem de Vriend dirigiert.

Die Niederländerin Harriet Krijgh musste das Konzert kurzfristig absagen, aber das junge Ausnahmetalent Edgar Moreau konnte als Cello-Solist einspringen. Der Franzose, Jahrgang 1994, arbeitete schon mit einer ansehnlichen Reihe namhafter Orchester wie „Il Pomo d‘Oro“, dem Orchestre Philharmonique de Radio France oder den Münchner Philharmonikern zusammen. Erst kürzlich erschien ein neues Album mit Cello-Konzerten von Korngold, Bloch und Bruch. Unaufgeregt nimmt er auf der Bank neben dem Dirigentenpult Platz, fiebert die scheinbar endlosen Takte des ersten Satzes bis zu seinem Einsatz mit. Die Pauken, die den Beinamen „militaire“ hörbar machen, lugen lauernd hinter den auftrumpfenden Streichern hervor.

Schmelz und Schwung wechseln sich ab

Lebhaft stürmen Violinen und Bratschen vorwärts, vornehm gefolgt von Holz und Blech. De Vriend drückt dem Stück nicht den militärischen Stempel auf, behält einen unschuldigen und weichen Klang. Und dann kommt das Cello: Moreau spielt entschieden, mit drahtigem Klang. Vollmundig und weich im Legato. Mal verspielt, mal fordernd stachelt der Cellist das Orchester an oder eifert ihm nach. De Vriend lenkt das Orchester so um Moreau herum, dass er optimalen Raum erhält, sich zu entfalten. Schmelz und Schwung wechseln sich ab. Leichtfüßig meistert der Franzose virtuose Läufe, drängt immer weiter nach vorne und schraubt sich rasend schnell in feinste Höhen.

Das Sinfonieorchester blüht unter de Vriend im Beschwingten auf, lässt sich aber schnell wieder in melancholischere Bahnen lenken, die das Cello mit frühlingswarmer Leichtigkeit erhellt. Im zweiten Satz, im Andante, zeigt Moreau eine verletzlichere Seite, lässt noch mehr Gefühl und Tiefe erwachsen. Das Orchester tritt in den Hintergrund, während er einen steten Fluss an Emotion herausbrechen lässt. Im dritten Satz treibt Offenbach die musikalischen Stimmungsschwankungen auf die Spitze: Puderzuckerleichte Melancholie wechselt in einem Wimpernschlag zu galoppierenden Melodien zu bedächtigem Schreiten. Edgar Moreau verdichtet das Gefühl kompakt auf engem Raum, rechnet es auf seine Essenz herunter, bis der Ton beinahe greifbar wird. Das Allegretto endet feuerwerksgleich, mit Bravorufen und begeistertem Applaus.

Kurz, aber fein: Spohrs Ouvertüre zu „Faust“

Der Komponist Louis Spohr liefert im ersten Teil mit der Ouvertüre zur Oper „Faust“ ein kurzes, aber appetitanregendes Häppchen. Auf nur sieben Minuten entwirft er ein Seelengemälde des vom Wege abgekommenen Gelehrten. Die Streicher greifen Fausts Verletzlichkeit auf, immer durchzogen von der Düsternis in der Hörnerstimme. Hinter Pauken und Blech lauert der Abgrund, auf den in einer Abwärtsspirale alles zukreiselt und schließlich in einem schmetternden Schlusspunkt kollabiert.

Nach der Pause winkt Johann Wilhelm Wilms mit der Sinfonie Nr. 7 C-moll. Wilms war zu Beginn des 19. Jahrhunderts der angesehenste und meistaufgeführte Komponist in den Niederlanden.

Wilms: Zarte Piani und herbe Forti

Auch die vier Sätze dieser Sinfonie dirigiert Jan Willem de Vriend, Landsmann von Wilms, mit dem ganzen Körper. Er macht sich klein, dann wieder groß, begleitet wichtige Einsätze mit einem Hüpfen und formt den Klang zwischen seinen Händen, zwischen seinen Fingern. Seine überbordende Körperlichkeit birgt eine ansteckende Begeisterung über die Musik, die ihm da so exquisit entgegenschlägt. Zarte Piani und herbe Forti folgen im ersten Satz aufeinander, aber de Vriend vereint sie im Wohlklang, mischt Hoffnungsvolles in das Drohende. Das Mächtige kann das Feinziselierte nicht verdrängen.

Kulturhunger nach mehr

Im Andante quasi allegretto e grazioso, dem zweiten Satz, fühlen die Geigen lyrisch sanft vor, lassen sich von der Querflöte umflattern und stürzen sich im dritten Satz, dem Scherzo, kopfüber ins Abenteuer: Forsch, unternehmungslustig sind die Streicher, warnend und verhalten das Blech. De Vriend trägt jede Instrumentengruppe in seinem Körper mit, jede für sich nimmt einen Teil seiner Bewegungsmuster ein. Im vierten Satz geht er aufs Ganze: Er wirft die Paukeneinsätze nur so über die Köpfe der Streicher hinweg, dirigiert so inbrünstig, dass sein Haar weht. Und das, was das MDR-Sinfonieorchester daraus macht, ist ein Genuss. Inbrünstiger, anhaltender Applaus, hörbarer Kulturhunger nach mehr.

Von Katharina Stork