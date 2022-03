Leipzig

Als ausgelassene Melancholie kann man die Stimmung zu diesem Neustart vielleicht am besten beschreiben. Fast auf den Tag genau zwei Jahre ist das letzte große reguläre Konzert im Haus Auensee her (11.03.2020, Papa Roach), seitdem war es in der Konzertstätte weitgehend dunkel und stumm. Vor allem der internationale Austausch war im Konzertbetrieb in der Pandemie kaum möglich. Alle Beschränkungen sind noch nicht gefallen, aber am Donnerstag bei den Kanadischen Bluegrass-Shootingstars The Dead South ist der Saal bei einem der ersten größeren Hallen-Konzerte mit Übersee-Besetzung seit langem ansehnlich gefüllt.

The Dead Southim Haus Auensee. Quelle: Dirk Knofe

So sehr die Stimmung pendelt zwischen Rock-Konzert-Euphorie, träumerischer Wiedersehensfreude und doch noch Masken-Vorsicht, so gut gemischt ist auch das Publikum. Zu tendenziell betagteren Bluegrass-, Country- und Blues-Enthusiasten gesellen sich viele jüngere und oft alternative Rockfans. Neben dem Hang zum Vollbart bei den Männern scheint allen die tiefgängige Euphorie gemeinsam, poppige Beliebigkeit ist im Auditorium ebenso wenig auszumachen, wie auf der Bühne.

Südstaaten-Melancholie

Schon die Vorband, The Hooten Hallers aus Missouri in den USA, überzeugt schnell mit ihrem rotzigen Rhythm & Blues-Gemisch mit Psychobilly-Anleihen, und ersetzt obendrein den Bass erstaunlich effektiv durchs Saxophon. Bereits in der kathedralenhaften Bühnendekoration ihrer Gastgeber bereiten The Hooten Hallers die bei The Dead South endgültig sich einstellende Atmosphäre vor, irgendwo zwischen „O Brother, Where Art Thou?“ und „From Dusk Till Dawn’“. Die vier Kanadier mit Südstaaten-Appeal steuern dann vor allem nochmal jede Menge Melancholie bei, die im Publikum sowohl sanft wiegend zelebriert als auch ausgelassen gefeiert wird. Stellenweise sogar mit Pogokreis und vereinzeltem Crowdsurfen zu Banjo, Mandoline, Gitarre und Cello und natürlich mehrstimmigem, flehend rauem Gesang.

The Dead Southim Haus Auensee. Quelle: Dirk Knofe

Auf genau dieser Mischung fußt der Erfolg der Band, die auf der aktuellen Tour ihr zehnjähriges Bestehen feiert. In der aktuellen Revival-Welle zwischen Folk, Country und Bluegrass mit erfolgreichen Bands wie Mumford & Sons, Skinny Lister und Steve ‚n’ Seagulls wirkt The Dead South mit dem Retrocharme und der Südstaaten-Blues-Schwermut verhältnismäßig traditionell und entwickelt unterm aus der Zeit gefallenen Quäker Hut trotzdem eine eigenwillig punkige Energie und düstere Hintergründigkeit. Konnte The Dead South diesen Mix stets auf eigenen Alben unter Beweis stellen, gab es jüngst wie zur Untermauerung unmittelbar aufeinanderfolgend noch zwei EPs mit Coversongs, von denen auch im Haus Auensee der ein oder andere erklingt: Eine mit traditionellen Folk- und Bluegrass-Stücken, die zweite mit Punk und Rock Songs.

Aus der Komfortzone in den Tanzbereich

Auf Facebook behaupt The Dead South, man wage sich damit aus der Komfortzone, im Haus Auensee merkt man: Es gelingt der Band spielend, die Lieder einfach in ihren Tanzbereich zu holen. Hier wirkt selbst eine ausgenudelte Kitschhymne wie „You Are My Sushine“ wie ein moderner Herzschmerz-Klassiker, dort klingt „People Are Strange“ von den Doors, so, als töne es schon immer durchs Bluegrass-Universum.

The Dead South im Haus Auensee. Quelle: Dirk Knofe

Nach etwa anderthalb Stunden ausgelassen träumerischer Reise in die Südstaaten schenken die vier als heiß erwartete Zugabe der jubelnden Menge noch den eigenen Überhit „In Hell I’ll Be In Good Company“. Selbst das fast vergessene, sonst gern nervige Anstehen an Garderobe und Merchandise Stand erfüllt einen so mit dem wohligem Gefühl, dass es so nun langsam wieder anlaufen darf.

Von Karsten Kriesel