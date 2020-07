Punks in der City – In seinem Leipzig-Roman „Scherbenhelden“ erzählt Johannes Herwig vom Aufbegehren

Leipzig

Sie heißen Kante, Zombie und Stachel. Ihr Alltag grenzt an Einkaufsstraße, Thomaskirche und Currywurstbude, ihre Energie fließt in Getränkebeschaffung und Verteidigung des Terrains gegen Neonazis. Die Grenzen ihrer Welt aber sind weit Mitte der 90er Jahre in Leipzig. „Scherbenhelden“ heißt der neue Jugendroman (ab 14) des Schriftstellers Johannes Herwig, in der Widmung seines zweiten Buches steht „Für uns“.

Das Debüt vor drei Jahren war gleich ein Erfolg, nominiert für den Deutschen Jugendliteraturpreis, ausgezeichnet mit dem Paul-Maar-Preis für junge Talente. In „Bis die Sterne zittern“ erzählt der 1979 in Leipzig geborene Autor von den „Leipziger Meuten“ und deren Aufbegehren in den 30ern gegen die Nazis. „Für dich“ steht dort in der Widmung, und Herwig hat damals erklärt, das bedeute: für jeden.

Zerstörte Pläne

Was beide Romane verbindet, ist das Ringen der jungen Helden um Selbstbestimmung und eine Würde, die mit Freiheit zu tun hat – bei der Wahl der Träume und der Mittel. Dazu gehört politische Haltung ebenso wie das Entdecken der Liebe und zu behaupten: „Ich scheiß auf das, was morgen ist.“

Johannes Herwig war selbst Punk – mit 14 Jahren und aus dem Gefühl heraus, nicht einverstanden zu sein. Ich-Erzähler Nino, 15, und sein Kumpel Max laufen auf der Flucht vor einem Ladendetektiv den Punks in die Arme, die auf der Wiese zwischen Kirche und Wurstbude eine Familie suchen, die sie zu Hause nicht finden. Unter ihren Füßen knirschen die zersplitterten Pläne der Eltern.

Hass auf den Iro

„Scherbenhelden“ beginnt mit einer dramatischen Szene auf dem Uniriesen, bevor es in der Rückblende zum Kennenlernen nach dem Ladendiebstahl geht. Veränderungen sind oft äußerlich, so wie Ninos neuer Iro. „An den unverhohlenen Hass, der einem mit dieser Frisur, diesem Auftreten entgegenschlug, hatte ich mich noch nicht so richtig gewöhnt und besonders abends oder in der Nacht war ich immer auf der Hut“.

Gewöhnen will Nino sich auch nicht daran, dass der Vater in seiner Schumacher-Werkstatt immer weniger zu tun hat. Die Mutter lebt lange schon im Westen. Entfremdung bildet das Hintergrundrauschen in den Familien, Max wird der Umgang mit Nino verboten.

Guter Umgang, schlechter Umgang

Doch das ist nicht dessen größtes Problem. Er steht zwischen Max’ Ex-Schwarm Mila und seiner großen Sehnsucht Zombie, die Geheimnisvolle, die so anders ist „als die Mädchen und Jungs in meiner Klasse“ mit den „immer gleichen Gesprächen über Partys, Kosmetik, die richtigen Klamotten und die richtigen Zensuren“.

Was überhaupt ist richtig in einem Umfeld, in dem die „Scherbendemo“ auf „Einkaufsbummler“ trifft und Gewalt eskaliert, ohne die Einkaufsbummler zu bestürzen oder gar aufzurütteln? Vor allem erzählt Johannes Herwig von Kränkungen und Freundschaft. Und das so anschaulich wie in seinem ersten Roman.

Buchpremiere mit Johannes Herwig: 19. Juli, 19 Uhr, Conne Island, Koburger Straße 3 in Leipzig

Johannes Herwig: Scherbenhelden. Roman. Gerstenberg Verlag; 272 Seiten, 16 Euro Quelle: Gerstenberg Verlag

Von Janina Fleischer