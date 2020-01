Puppentanz am Galgenstrick: Deutschlandpremiere von „Noose“

Leipzig

Keine Stunde dauert dieses Spiel. Dieser auf sehr aparte Art makabre Puppentanz im Licht einer kleinen Guckkastenbühne, deren wechselnde Kulissen fahl und passend verloren im großen Bühnendunkel des Westflügels leuchten. Dort also, wo am Freitag und Samstag vor ausverkauftem Haus und begeistertem Publikum „Noose“ („Die Schlinge“) seine Deutschlandpremiere feierte. Die neue Produktion des aus Griechenland stammenden und in der Berliner Diaspora lebenden und arbeitenden Merlin Puppet Theatre.

Ein Tag-für-Tag-Tag beginnt. Im Bett schnarcht noch das Ehepaar, doch der fiese Wecker auf dem Nachttisch wird es gleich aus den Träumen schrillen. Reine Vergeblichkeit ist der Kampf, den sich daraufhin der Mann mit dem tickenden und bimmelnden Quälgeist liefert. Und reine Resignation der morgendliche Gang ins Bad. Pinkeln, rasieren – und dann ein langer leerer Blick in den Spiegel.

Famose Figurenspieler

Ja, das mag einem bekannt vorkommen. Gerade in der sardonischen Überhöhung, mit der „Noose“ derlei Alltäglichkeit in Szene setzt. Zu der dann auch ein Wecker gehört, der lästig genug ist, sich sogar aus der Nachttischschublade wieder zu befreien, in die er gerade gestopft wurde. Oder man in einer wirklich virtuosen Mini-Drehbühnen-Szenerie diesen Mann vorm Spiegel, auch mal aus einer hinter dem Spiegel befindlichen Perspektive zu sehen bekommt.

Das ist schon famos, was die Figurenspieler Dimitris Stamou und Demy Papada allein in der Exposition ihres Stückes (für das Stamou auch als Regisseur verantwortlich zeichnet) erschaffen. Allein diese Bühnenbilder! Detailverliebt, ein wenig nostalgisch und mit viel atmosphärischen Gespür, verbreiten die in Setting, Lichtsetzung und in den ruhigen Blacks, gleich einem Auf- und Abblenden zwischen den einzelnen Bildern und Szenen, eine Art Stummfilmrealismus. Und weil dieser Realismus ja immer etwas Irr-, oder Surreales hat, passen dazu auch die expressiv maskenhaften Puppengesichter perfekt.

Narrenstück über die Narrheit

Vor allem dann, wenn der große Tanz beginnt; wenn sich aus dem schwarzen Himmel die titelgebenden Schlingen ins Licht senken, um erst den Mann und späterhin die Frau zum großen Tanz am Galgenstrick zu verführen. Zum Schwingen über dem Abgrund des Nichts, bei dem sich plötzlich doch noch einmal erinnert wird, mit welcher Lebenslust man einstmals Lebensträume träumte.

Lebensträume, die es aus den Köpfen zu prügeln gilt. Was hier dann Pfaffe und Polizist noch recht beherzt angehen werden. „Noose“ ist da längst schon zur Burleske geworden, zum Narrenstück über die Narrheit des normierten Lebens und seiner strangulierenden Enge. Und über die perfide zwinkernde Möglichkeit, wie man dieser entfliehen kann.

Von Steffen Georgi