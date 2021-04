Leipzig

Abrollen, abreißen, abputzen. Es ist alles ganz einfach, wenn man bei der Morgentoilette nach Liste verfährt. Und das tut Pinguin Gordon. Alles hat seine Ordnung. Bis die Zoo-Verwaltung den chaotischen Tapir bei ihm einquartiert.

„Gordon und Tapir“, die jüngste Produktion am Theater der Jungen Welt, seit Dienstag im Stream, ist ein Stück über Gegensätze und den Triumph des Kompromisses. Das Puppentheater für Kinder ab 4 Jahren, angelehnt an das Kinderbuch von Sebastian Meschenmoser, nimmt die kindliche Erfahrungswelt zwischen egoistischem und kooperativem Verhalten in den Fokus. Konflikte bahnen sich ebenso nachvollziehbar an wie der Wunsch nach Versöhnung. Die Frage an junge Zuschauer, wie sie sich selbst verhalten würden, schwingt mit.

Haupt-Requisit regt die Fantasie an

Claudia Goetz hat ausdrucksstarke Puppen gebaut. Clara Fritsche führt den Kulleraugen-Tapir, Luise Audersch den steifen Vogel. Über rund 50 Minuten schlagen sie den Bogen einer Annäherung, vermeintlich endgültigen Entzweiung bis zum Happy End. Kompromisse bringen allen Vorteile. Das ist die unterschwellige Botschaft der Inszenierung von Christoph Levermann.

Kinder, die von den unterschiedlichen Lebensräumen von Pinguinen und Eisbären gehört haben, dürften sich wundern, dass Gordon gern über Letztere schimpft. Die Kamera verliert irritierend oft den Fokus – nicht aber die Story. Dabei überzeugt eine farbarm ausgeleuchtete Bühne, die sich absetzt von schrillen Sehgewohnheiten. Vor allem regt das Haupt-Requisit die Fantasie an: Klopapierrollen. Gordon reißt akkurat Blätter ab. Tapir feiert papierknüllend eine witzige Party. Im Streit bilden die Rollen die Mauer zwischen den Tieren. Eine Mauer, die sich lustvoll einreißen lässt.

Von Dimo Rieß