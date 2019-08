Leipzig

Schon lange bevor es richtig dunkel wird, zeigt sich am Samstagabend auf der Parkbühne am Geyserhaus ein imposanter Sternenhimmel, tief schwarz und mit vielen, vielen wild verteilten, kleinen weißen Punkten. An den Seiten wirft er ein paar Falten – und verrät sich so als Imitation, als Symbolbild des Unendlichen, dem sich die Gruppe Tocotronic im letzten Jahr auf ihrem zwölften Studioalbum widmete. Ja, genau, ihrem zwölften. Seit 26 Jahren gibt es die Band nun schon – also wenn nicht unendlich lange, so doch zumindest seit einer Ewigkeit. Nur mal zur Einordnung: Tocotronic hat sich nach einem Vorgänger des Game-Boys benannt. Stichwort: letztes Jahrtausend.

Ausverkauft! Von jungen Hippen, über Berufsjugendliche bis hin zu denen, die sich längst nicht mehr ums Coolsein scheren – so beschreibt unser Autor das Publikum von Tocotronic Quelle: André Kempner

„Die Unendlichkeit live“ war nun fürs Konzert auf der Geyserhaus-Parkbühne angekündigt – vom gleichnamigen Album gibt’s dann allerdings nur drei Stücke. Dirk von Lowtzow, Rick McPhail, Jan Müller und Arne Zank erzählen 24 Jahre nach „ Michael Ende, du hast mein Leben zerstört“ lieber die eigene „unendliche Geschichte“. Seltsamerweise wirkt dieser knapp zweistündige Ritt quer durch die Diskographie viel weniger nostalgisch als die neuen, fast schon unerträglich wehmütigen Songs (von denen der persönlichste und weinerlichste – „Unwiederbringlich“ – dann aber leider doch erklingt und von Lowtzow schluchzen lässt: „Es gab noch keine Handys!“). Dass dieses Greatest-Hits-Konzert dieser Band, die nie große Hits hatte, eben nicht zum nostalgischen Best-of wird, hat gleich mehrere Gründe.

„Es gibt nur cool und uncool und wie man sich fühlt.“

Da wären zunächst und immer wieder Dirk von Lowtzows Texte, die uns einerseits so poetische Parolen wie „Pure Vernunft darf niemals siegen“ in den Mund legen und an anderen Stellen wie aus uns selbst zu sprechen scheinen: „Ich bin viel zu lange mit euch mitgegangen“ oder „Ich weiß nicht, warum ich euch so hasse“. Auch wenn die Band nie Teil einer Jugendbewegung sein wollte, ist Tocotronic doch Stimme nicht weniger (junger) Menschen, die am Kleingeist und der Ignoranz der Gesellschaft leiden, die „im Zweifel für den Zweifel“ sind und Idealismus dem Pragmatismus vorziehen. Dafür muss man nicht wissen, was ein Game-Boy ist. Auch deshalb ist das Konzert ja ausverkauft – weil hier von jungen hippen Menschen über Berufsjugendliche bis hin zu denen, die sich längst nicht mehr ums Coolsein scheren („innerliche Trainingsjacke“), alle richtig aufgehoben sind. Oder wie heißt es bei von Lowtzow: „Es gibt nur cool und uncool und wie man sich fühlt.“

Und da wäre die bemerkenswerte musikalische Entwicklung dieses Quartetts, das früher mal ein Trio war. Vom anfänglichen Grunge-Geschrammel und -Gejammer führte ein im Nachhinein erstaunlich stringenter Weg hin zu ausufernd post-rockig Artifiziellem sowie danach zu quietschvergnügtem Hin- und Herspringen in diesem weiten Feld. Es gibt nicht viele Bands, die über so einen langen Zeitraum und so viele Alben das Niveau so hoch gehalten haben, auch international nicht. Was live aber einigermaßen neu ist: Die Band kann ihre Songs auch spielen. Nicht nur die alten Heuler („Drüben auf dem Hügel“, „Letztes Jahr im Sommer“), sondern auch die fluffigen („Hi Freaks“ implementiert übers Knie eine wohlige Gänsehaut, „Kapitulation“ entwaffnet alles und jede/n) und experimentell ausufernden („Wie wir leben wollen“ und ganz besonders die Zugabe „Explosion“). Statt des früher üblichen Breis gibt es jetzt Gitarren, Bass und Schlagzeug als einzeln wahrnehmbare Instrumente zu hören! Nur „Sag alles ab“ und „Mach es nicht selbst“ matschen weg wie in „besten“ Zeiten. Schade drum.

Gliedmaßen und Körper geraten durcheinander

In Kombination mit dem ganz seltsamen Tocotronic-Humor (Ist „Let there be Rock“ bierernster Oasis-Stadionrock oder Ironie oder beides?) erzeugt all das phasenweise eine Energie, die selbst die so pittoreske Parkbühne mit ihren sich wiegenden Bäumen und ihrer so freundlichen vereinsgetragenen Atmosphäre in einen dunklen, schwitzenden Club verwandelt. Einen Club wie das Conne Island, in dem Hunderte mit von Lowtzow zusammen die linke Faust „gegen völkischen Nationalismus“ in diesen Zeiten heben und „Aber hier leben, nein danke“ singen, ach, was, brüllen. In den vorderen Reihen geraten Gliedmaßen und Körper durcheinander, alles springt und ist ausgelassen und leicht – die pure Vernunft wird niemals siegen.

Von Benjamin Heine