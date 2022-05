Leipzig

Unmittelbar vor dem Gewandhaus begleiten Geräusche der Großstadt den prächtigen Sonnenuntergang. Sie kommen nicht vom Ring, sondern gellen aus Lautsprechern vor den Eingängen des Mendelssohnfoyers und sind Teil der Ausstellung „DSCH“ von Studierenden der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig. Die Initialen verweisen auf Dmitri Schostakowitsch (1906–1975), der sie, übersetzt in Tonbuchstaben, nicht nur in seine Streichquartette wob.

Alle 15 Werke dieser Gattung spielte das Brüsseler Quatuor Danel (Marc Danel, Gilles Millet, Vlad Bogdanas, Yovan Markovitch) im Mendelssohn-Saal des Gewandhauses verteilt auf vier Abende, dessen letzter am Dienstagabend stattfand. Das 1973 entstandene 14. Streichquartett Fis-Dur, op. 142 von 1973 bildet im gut besuchten Saal den Anfang vom Zyklus-Ende. Schostakowitsch widmete es dem Andenken Sergei Shirinsky, desCellisten des Beethoven-Quartetts – eines der wichtigsten Kammerensembles der Sowjetunion und von ungeheurer Bedeutung für den Komponisten, weil es 13 seiner 15 Quartette aus der Taufe hob.

Neue Intensitäten

Der Impuls geht folgerichtig vom Tanz des Cellobogens aus, den Yovan Markovitch mit leidenschaftlich rhythmischem Kopfwiegen untersetzt. Geigenschlieren unterwandern die wohligen Melodien, die in höchsten Höhen in dissonante Bedrohlichkeit umschlagen. Zwischen Flächen der Ruhe drängen die Violinen ins Helle. Die Verzweiflung, der Schostakowitsch in der Musik ganz neue Intensitäten zuweist, vertreibt schrill das schwermütige Cello-Seufzen.

Auch den beiden folgenden Stücken lauscht das Publikum im Halbdunkel gespannt: Zum einen ertönt die erste Elegie aus der Oper „Lady Macbeth von Mzensk“, um anderen die schillernde zweite Polka aus dem Ballett „Das goldene Zeitalter“. Entspannungsinseln vor dem 3. Streichquartett in F-Dur, op. 73 von 1946. Hier tasten die vier sich hektisch durch wie manisch repetierte Reibungen.

Der letzte Satz von Schostakowitschs erstem Nachkriegs-Quartett ist überschrieben mit der ewigen Frage, warum und zu welchem Zweck Krieg geführt werde. Eine Antwort gibt er nicht. Die Ratlosigkeit mündet nach dem Schlussakkord in beinahe schmerzhafte Stille, die sich schließlich in sehr engagierten Applaus entlädt.Helmert

Von Claudia Helmert