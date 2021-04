Leipzig

Self-Care! Seit Beginn der Corona-Pandemie poppt dieser Begriff gefühlt überall auf. Es gibt Tipps, wie man mental am besten durch die Krise kommt, Menschen finden zurück zu ihren Hobbys, gehen dreimal die Woche joggen, backen Bananenbrot oder machen Yoga. Aber ist die Lösung für unser eigenes Wohlbefinden tatsächlich so naheliegend? Geht uns besser, wenn wir beispielsweise einfach regelmäßig eine Maske auflegen und ein gutes Buch lesen? Nach ihren Romanen, „Das Rauschen in unseren Köpfen“ und „Freiraum“ versucht auch Svenja Gräfen mit ihrem dritten Buch „Radikale Selbstfürsorge. Jetzt!“, ihre Antwort zu finden und kommt zu dem Schluss: Eine gewisse Self-Care kann durchaus helfen.

In ihrem Buch berichtet sie viel von ihren eigenen Erfahrungen, erfolgreichen und nicht erfolgreichen Versuchen, sich wohler zu fühlen – und beginnt erstmal mit all den schlechten Nachrichten, die das vergangene Jahr für uns bereithielt. Und genau die seien auch zum Teil der Grund, warum sich Gräfen gerade jetzt mit dem Thema auseinandersetzt. Radikale Selbstfürsorge sei nämlich nötig, um selber zu überleben in dieser Zeit, um Dinge zu verändern und daher alles andere als egoistisch. Ihr Argument: Wandel in der Gesellschaft kann es nur dann geben, wenn wir lernen, auch für uns selbst zu sorgen.

Keine Auflistung von To-Dos

Gräfens Buch ist alles andere als eine strenge Auflistung von To-Dos, die möglichst erfolgreich absolviert werden müssen, um sich besser zu fühlen. Im Gegenteil: Sie gibt den Lesern und Leserinnen lediglich einen Pfad vor und erklärt unter anderem ausführlich, welche Nuancen von Self-Care es gibt, was die Auslöser für eigenen Stress sind – was überhaupt Stress bedeutet – und reicht den Lesern eine Anleitung dafür, mehr über sich selber herauszufinden.

Es bleibt das Beispiel „Stress“. Gräfen macht deutlich, das Stress häufig als Synonym verwendet wird, für zu viel Arbeit, viele Termine. Sie geht der Frage auf den Grund, warum wir überhaupt Stress haben. Dann muss der Leser oder die Leserin sich selbst auf die Suche nach den Auslösern begeben. Plan A gibt es dabei nicht, das macht Gräfen immer wieder deutlich. Vielmehr ist es ein Ausloten der Möglichkeiten, die Gräfen von mehreren Seiten beleuchtet – und bei der die Leser schließlich doch die „beste“ Self-Care für sich selbst herausfiltern können. Gräfen widmet sich dem Thema kleinteilig, nachvollziehbar und realistisch. Realistisch wohl auch, weil sie immer wieder Beispiele und Situationen aus ihrem eigenen Leben mit einbringt.

Eine feministische Perspektive

Natürlich stellt sich Gräfen auch der Frage, inwieweit wir es überhaupt verdient haben, uns um uns selber kümmern zu können, wo es doch Menschen auf der Welt gibt, denen es offensichtlich schlechter geht. Und sie beantwortet die Frage, ob man dann beispielsweise noch eine gute Feministin oder ein guter Feminist sei. Ihre Sprache ist dabei immer flüssig und abwechslungsreich, gespickt sind ihre Kapitel auch mit wissenschaftlichen Exkursen und der Analyse von politischen Themen, die sich schließlich auf uns auswirken. Svenja Gräfen schreibt zum Teil autobiographisch und erzählt, wie es ihr in dem vergangenen Jahr ging.

Sie hat mit ihrer feministischen Perspektive zum Thema Selbstfürsorge tatsächlich mal einen Guide geschrieben, der nicht stumpf vorgibt, wie man sich zu fühlen hat, sondern der hilft, die eigenen Gefühle erstmal überhaupt zu verstehen und zu kategorisieren. Denn das allein kann schon helfen, die richtige Selbstfürsorge für sich persönlich zu finden. Dabei bleibt sie bei den Leserinnen und Lesern – niemals überfordernd, immer unterstützend. Die Leipziger Illustratorin Lea Hillerzeder, die hinter Slinga Illustration steht, hat ebenfalls etwas zu Gräfens Buch beigetragen. Vor jedem Kapitel finden sich Zeichnungen von ihr. Sie hat es geschafft, Gefühlswelten in Bildern darzustellen – „Geht mir auch so“, mag man da sagen.

„Radikale Selbstfürsorge. Jetzt! Eine feministische Perspektive“ von Svenja Gräfen, erschienen bei Eden Books. 208 Seiten. 15 Euro.

Von Vanessa Gregor