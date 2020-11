Leipzig

In Königs Wusterhausen, einer kleinen Stadt südöstlich von Berlin, wurde am 22. Dezember 1920 Geschichte geschrieben. Mit einem Weihnachtskonzert ging von dort die erste Radiosendung Deutschlands in den Äther – drei Jahre vor dem offiziellen Start des öffentlichen Rundfunks. Dieses 100-jährige Bestehen nimmt der D21 Kunstraum in Lindenau zum Anlass für „Anybody out there?! 100 Jahre Radio in Deutschland“ – ein vielfältiges Programm rund um das Medium Radio, das an diesem Donnerstag (12. November) eröffnet wird.

Live-Radioprogramm immer von Freitag bis Sonntag

Immer von Freitag bis Sonntag, jeweils 15 bis 20 Uhr, wird live im Kunstraum Radio gemacht. Sowohl Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und dem Ausland als auch Studierende der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig gestalten das Radioprogramm. Dabei werden jede Woche neue Schwerpunkte gesetzt zu Themen wie: Radio-Rituale oder Zugänge zum Radio. Neben Musik sind Gespräche und Erzählungen zu hören. Wie zum Beispiel die Geschichte des Leipziger Piratensenders, der von Jugendlichen betrieben wurde und illegal Musik der Beatles spielte, die im DDR-Rundfunk nicht zu hören war.

Ausgestrahlt wird das „Anybody out there?!“-Programm unter anderem auf Radio Blau, Radio Corax und auf d21-leipzig.de. Interessierte können während der Sendezeiten aber auch durch die großen Schaufenster des D21-Kunstraums den Künstlerinnen und Künstlern beim Radiomachen und bei Live-Auftritten zuschauen.

Interaktives Projekt auf dem Lindenauer Markt

Zusätzlich überträgt auf dem Lindenauer Markt ein überdimensionales Holzradio das Programm in den öffentlichen Raum (Fr bis So, 15 bis 19 Uhr). Bei diesem Projekt des Kollektivs Geräuschkulisse können Passanten mit dem Gerät interagieren und von ihren persönlichen Radioerfahrungen erzählen, die dann im Jubiläums-Programm zu hören sind. Am 22. Dezember, genau 100 Jahre nach der ersten Radiosendung, endet die Ausstellung mit einer künstlerischen Wiederbelebung dieser Sendung in der Schaubühne Lindenfels.

Info: „Anybody out there?!“: Auftakt am Donnerstag, 12. November um 19 Uhr am D21 Kunstraum (Demmeringstraße 21); bis 22 Dezember, Stream auf d21-leipzig.de

Von Simon Ecker