Leipzig

Till Lindemann kommt im kommenden Jahr in die Messestadt: In Leipzig spielt er eines von nur fünf Konzerten in Deutschland – und zwar am 14. Februar. Unterwegs ist der Rammstein-Sänger mit Peter Tägtgren. Letzterer war auch schon bei Metal-Bands wie Pain oder Hypocrisy mit dabei.

Ende November veröffentlichen Lindemann und Tägtgren das Album „F & M“. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden: Vor gut vier Jahren veröffentlichten sie bereits „Skills in Pain“.

Der Vorverkauf für das Konzert in Leipzig startet am 6. November um 10 Uhr. Für Lindemann und Tägtgren geht’s auf ihrer Tournee quer durch Europa. Neben den Konzerten in Deutschland machen sie auch in Wien, Prag, Zürich, Paris, London, Stockholm und Helsinki Station.

