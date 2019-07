Leipzig

Der Vorverkauf für die Rammstein-Stadiontour 2020 startet an diesem Freitag – und bereits jetzt steht fest: Die Brachial-Rocker („ Deutschland“, „Engel“) werden am Pfingstwochenende im kommenden Jahr gleich zweimal in Leipzig spielen. Wie die LVZ vorab erfuhr, geben Till Lindemann und Co. am Samstag, dem 30. Mai 2020, ein Zusatzkonzert in der Red-Bull-Arena.

Einen Tag zuvor, am 29. Mai 2020, starten Rammstein im RB-Stadion ihre Tour durch Deutschland. Leipzig wird dann aus allen Nähten platzen: Zeitgleich sind mehr als 20.000 Besucher aus aller Welt zum Wave-Gotik-Treffen (WGT) in Leipzig.

Riesiger Ansturm auf Rammstein-Tickets erwartet

Zum Start des Ticketverkaufs für beide Konzerte am Freitag, 5. Juli, ab 11 Uhr wird mit einem riesigen Andrang gerechnet. Bei der derzeit laufenden Europe Stadion Tour 2019, die Rammstein unter anderem nach Dresden führte, waren die Eintrittskarten innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. Teilweise brachen die Ticket-Server zusammen. Der Vorverkauf läuft exklusiv über Eventim.

Zur Galerie Feuer und Wasser: Rammstein hat am Mittwoch das erste von zwei Konzerten in Dresden gegeben. Die spektakuläre Show in Bildern.

Bereits seit Mittwoch können die Mitglieder des Rammstein-Fanclubs „LIFAD“ ein limitiertes Kontingent an Tickets für die Tour erwerben – die Nachfrage soll riesig sein. Karten kosten zwischen 73 und 116 Euro zuzüglich Gebühren. Pro Person können maximal sechs Tickets erworben werden. Um Schwarzmarkthandel zu verhindern, werden alle Tickets personalisiert sein. Eine Weitergabe oder ein Verkauf sind laut Veranstalter untersagt.

Spektakuläre Show

Wie heiß die Auftritte der besonders für ihre Feuereffekte bekannten Band sind, konnten 44.000 Fans am Dienstag in Hannover erleben. Das Konzert in der HDI-Arena war noch weithin sichtbar.

Von Robert Nößler