Die bereits einmal verschobene Tournee der Metal-Band Rammstein wird erneut verlegt, das gab die Bernd Aust Kulturmanagement GmbH aus Dresden am Mittwoch bekannt. Betroffen sind damit auch die zwei Konzerte der Band in Leipzig, die ursprünglich für 2020 in der Red-Bull Arena angesetzt waren. Corona sorgte für eine erste Verschiebung auf 2021– die Termine dieses Jahr, am 22. und 23. Mai 2021, können jedoch nun auch nicht eingehalten werden.

Stadion-Tournee zum zweiten Mal verschoben

„Aufgrund der voraussichtlich anhaltenden Veranstaltungsverbote und Beschränkungen im Zusammenhang mit COVID-19 sehen sich Rammstein leider gezwungen, die geplante Europa Stadion Tournee erneut zu verschieben“, heißt es von der Agentur aus Dresden. „Die Enttäuschung darüber ist bei der Band und allen Beteiligten groß.“ Angesichts der fehlenden Planungssicherheit sei dieser Schritt jedoch unumgänglich, heißt es weiter.

Rammstein arbeitet an neuen Songs

In Leipzig sollte dieses Jahr eigentlich der zweite Teil der Europa-Stadion-Tour beginnen – jetzt bleibt den Fans nur noch die Hoffnung auf das kommende Jahr. 2022 sollen die Termine nachgeholt werden, am 20. und 21. Mai 2022 will Rammstein dann in der Red-Bull Arena auftreten. Alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Vielleicht gibt es bis dahin auch frische Musik der Band – wie die Dresdner Agentur mitteilt, nutzt Rammstein den freien Sommer, um an neuen Songs zu arbeiten.

Von vag