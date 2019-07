Leipzig

„Feuer frei!“ hieß es am Freitag um Punkt 11 Uhr – und die Server liefen heiß. Der Start des Ticketverkaufs für die beiden Rammstein-Konzerte 2020 in Leipzig hat einen riesigen Ansturm beim Onlineportal Eventim ausgelöst. Innerhalb von weniger als zwei Stunden waren alle zehn Deutschland-Termine für das kommende Jahr ausverkauft, darunter auch die Auftritte am 29. und 30. Mai 2020 in der Red-Bull-Arena.

Viele Fans hingen lange im sogenannten Warteraum fest und waren deshalb sauer, nicht zum Zug zu kommen. Online-Nutzer kamen teilweise für eine Stunde oder länger gar nicht erst bis zur Bestellseite, um sich eines der 80.000 heiß begehrten Tickets für die Shows in Leipzig zu sichern. Die Eintrittskarten kosteten zwischen 73 und 116 Euro zuzüglich Gebühren. Pro Person konnten maximal sechs personalisierten Karten erworben werden. Ähnlich strenge Regeln galten auch für das Konzert in Dresden, wo Rammstein am 12. und 13. Juni Zehntausende Fans bei ihrer Stadion-Show begeisterten.

Erstes Leipzig-Konzert schon im Fan-Sale fast ausverkauft

Das erste der beiden Leipzig-Konzerte war allem Anschein nach bereits zum Start des offiziellen Vorverkaufs so gut wie ausverkauft. Fans konnten bei Eventim nur noch für den zweiten Auftritt am 30. Mai Tickets auswählen. Die offiziellen Fanclub-Mitglieder hatten sich bereits seit Mittwoch einen Großteil des Kontingents für den 29. Mai gesichert. Die Show ist das erste Konzert der Europe Stadium Tour 2020 in Deutschland. Zeitgleich startet in Leipzig am Pfingstwochenende auch das Wave-Gotik-Treffen (WGT).

Frust beim Rammstein-Ticketverkauf: Die Eventim-Seite brachen immer wieder zusammen. Quelle: Screenshot LVZ

Frust in der Warteschleife

Das Prozedere beim Ticketkauf war bei allen Käufer dasselbe: Eventim-User sahen zunächst eine Seite mit einem Countdown. „Aufgrund einer Vielzahl zeitgleicher Anfragen an unsere Systeme“, wie das Portal mitteilte, mussten sich Fans zunächst 30 Sekunden gedulden, ehe sie zur Ticketauswahl kamen.

Auch dort war dann aber wieder Endstation. „Unsere Reservierungssysteme verarbeiten gerade eine Vielzahl zeitgleicher Anfragen“, war nun zu lesen und es begann ein fünfminütiger Countdown. Danach ging es häufig von vorne los, da die Nachfrage offenbar so riesig war. Viele gingen deshalb am Ende wohl leer aus.

Die Reaktionen der Rammstein-Fans bei Twitter :

Nut wenige nahmen es mit Humor:

Erinnerungen an den RB-Ticketverkauf bei Topspielen wurden wach:

Für manche Fans entwickelten sich die drei Minuten im Warteraum zu den längsten ihres Lebens. Bis die nächsten drei Minuten begannen:

Viele Fans waren gewappnet und nutzten gleich mehrere Endgeräte, um an Tickets zu kommen:

Auch Kollateralschäden waren zu verzeichnen:

Manche hatten jedoch Glück und mussten nicht allzu lange warten:

Ein exklusiver Einblick in die Eventim-Zentrale, Freitag kurz nach 11 Uhr:

Dieser Tweet brachte die Situation in vielen Büros sicher auf den Punkt:

