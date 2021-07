Raus aus der Schublade: Das Pop-Rock-Duo Antlitz aus Regis-Breitingen

Leipzig

Mit musikalischen Schubladen ist das so eine Sache. Mal sind sie ideal, um schon vorab zu wissen, ob der Sound den eigenen Geschmack treffen könnte. Mal führen sie aber auch in eine womöglich missverständliche Richtung. Jüngstes Beispiel für Letzteres: die Musik des Duos Antlitz. Die wird zwar offiziell unter Pop-Rock geführt, doch beim ersten Hineinhören stellt sich schnell heraus, dass diese Kategorisierung zu kurz greift. Denn für Pop ist sie zu hart – und für reinen Rock zu elektronisch.

Es fällt schwer, Antlitz einem eindeutigen Genre zuzuordnen, was aber auch Konzept ist: „Wir vermischen verschiedene Musikstile und ,verpoppen’ das Ganze. Jeder Song ist anders“, umreißt Daniel Müller, eine Hälfte des Duos aus Regis-Breitingen, die musikalische Grundidee hinter Antlitz. Das Projekt begann im Frühjahr 2019. Müller, 45 Jahre und mehr als 25 davon im Musikgeschäft tätig, und Christopher Schiller, 25, setzten sich im Mai zusammen, um ein Gothic-Pop-Rock-Projekt zu starten. In den frühesten Songs, etwa „Feuervogel“, ist dieses Gothic-Element noch deutlich heraushörbar. In den darauffolgenden Monaten und allem voran im Lockdown änderte sich die Ausrichtung jedoch, die beiden entwickelten sich, schlugen eine elektronischere Richtung eine. „Wir haben jetzt definitiv unseren Sound gefunden“, sagt Müller.

Album für Herbst geplant

Wie sich das Ergebnis anhört, davon zeugt etwa der am Dienstag veröffentlichte neue Song, der schlicht den Namen der Band trägt: „Antlitz“. Auf den ersten Blick eine Hardrock- respektive Metal-Nummer, bei der jedoch immer wieder Synthies durchklingen und die besonders auf stimmlicher Ebene mit Verzerreffekten operiert. Und die einen weiteren Anspruch des Duos deutlich macht: Die Texte sollen sofort verständlich sein oder, wie es Müller zusammenfasst: „Wenn man es einmal gehört hat, muss man wissen, worum es geht.“ Es sind alltägliche Themen wie das Leben, die Liebe und die Vergangenheit, natürlich entsprechend poetisiert, aber niemals verkompliziert. „Wir sind schließlich normale Menschen und wollen keine Philosophen sein“, so Müller.

Viel zu hören gibt es von Antlitz bislang noch nicht, das soll sich bald ändern. Denn gut zwei Jahre nach der Gründung trägt das Projekt nun endlich Früchte, die im Herbst gepflückt werden sollen, wenn das erste Album ansteht. Müller verspricht ein ungewöhnliches Konzept: drei Parts zu jeweils sechs Songs, die klanglich wie inhaltlich eine ganz eigene Geschichte erzählen sollen, mit ruhigem Beginn, langsamer Steigerung und einem fulminanten Finale. Die Promo dafür beginnt schon jetzt, Müller und Schiller wollen bald mehrere Live-Auftritte absolvieren, ein erster ist für den 24. Juli in Zeitz angesetzt. Mit den Zahlen auf YouTube und Spotify sind die beiden mehr als zufrieden, sie verschaffen ihnen Rückenwind. „Für so eine ,Dorfband’ wie uns ist die Resonanz super“, scherzt Müller. Dorfband – noch so eine Kategorie, die angesichts der Herkunft des Duos zwar zutreffen mag, der Eigenständigkeit ihrer Musik aber nicht gerecht wird.

Von Christian Neffe