Rausch und Traum: Ulrich Tukurs Novelle „Die Spieluhr“

Ein Traum in einem Traum in einem Traum. Das ist „Die Spieluhr“ von Ulrich Tukur. Eine Novelle, die auf jede einzelnen ihrer nur 150 Seiten so viel Leben, Kultur und (Un)Wirklichkeit bannt, wie es mancher Wälzer auf 1000 Seiten nicht schafft.

Dreharbeiten in Frankreich

Ebene über Ebene spinnt, strickt, webt Tukur, bis der Leser in seinem Netz aus Rausch und Traum gefangen ist. Der Ausgangspunkt der Novelle ist alltäglich, nah dran an der Lebenswirklichkeit des Autors. Ulrich Tukur ist Schauspieler, wie auch der Protagonist seiner Novelle. Dreharbeiten in Frankreich. Alles läuft nach Plan, der Protagonist soll einen großbürgerlichen Preußen in Frankreich spielen. Es ist Wilhelm Uhde, der hingerissen ist von der Malkunst seiner schlichten Putzfrau, Séraphine. Dem Team fehlt jedoch noch ein entscheidender Drehort: Die dunkle, abgewohnte Kammer der Malerin, die Séraphine de Senlis vor drei Jahrhunderten bewohnte.

Die unheimliche Nähe zur Filmfigur

Auf der Suche nach diesem Ort verschwindet der Regieassistent Jean-Luc spurlos, taucht wieder auf und erzählt die unglaubliche Geschichte einer Nebenwelt, in der er eben jene Kammer gefunden zu haben glaubt. Der Schauspieler ist fasziniert von der Überzeugung, der Dringlichkeit seiner Erzählung und stellt selbst Nachforschungen an, als Jean-Luc scheinbar den Verstand verliert und sich das Leben nimmt. Da kommt er seiner Filmfigur Uhde so unheimlich nah, wie er es sich nie hätte wünschen können.

Tukur verwirbelt meisterhaft Symbolträchtiges mit der Farbenpracht seiner Vorstellungskraft.

Ein Proust’scher Geist weht durch die Novelle

Der Autor und Schauspieler verwebt in seiner Novelle träumerische Sprache mit nuancierten Anspielungen auf Literatur, Musik aus verschiedenen Epochen und die Kunst der Malerei. Die Verbindung der künstlerischen Disziplinen lässt einen Proust’schen Geist durch die 150 intensiven Seiten schweben.

„Die Spieluhr“ ist ein Buch zum Auskosten – in all seiner Kürze. Ein Buch, das genüsslich, Seite für Seite aufgesogen werden sollte. Sonst ist es ja zu schnell vorbei.

Ulrich Tukur: Die Spieluhr, Novelle, Ullstein Berlin, 150 Seiten, 10 Euro, ISBN: 3548288758.

Von Katharina Stork