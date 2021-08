Realität to go: Wie sich die CDU doch noch aus dem Umfragetief befreien könnte

Düsseldorf

Etwas sehen zu können, das gar nicht da ist, ist eine Fähigkeit, ohne die die Menschheit längst ausgestorben wäre. Verliebtheit und andere Psychosen wären ohne sie nicht denkbar. Umgekehrt – wenn also etwas übersehen wird, was da ist – wird Politik draus. Diese Fertigkeit wiederum kann zum Aussterben der Menschheit führen.

Realitätserweiterung und -verweigerung

Bleiben wir also lieber beim Abwesenden, das unter bestimmten Voraussetzungen anwesend sein kann und wenden uns dem NRW-Forum Düsseldorf zu, das seit Sonntag die nach eigenen Angaben „weltweit erste AR-Biennale“ mit 19 internationalen Künstlern ausrichtet. AR, das war vor zehn Jahren mal ganz neu. Es steht für „Augmented Reality“ – digitale Realitätserweiterung, wobei Erweiterung und Verweigerung hier Handy in Handy gehen können. Für den digitalen Skulpturenpark braucht der Besucher ein Smartphone oder Tablet – und eine spezielle App. Diese fügt digitale Kunstwerke in die reale Umwelt ein und macht sie auf dem Endgerät sichtbar.

Früher musste man dafür LSD einwerfen

„Die erweiterte Realität ist hybrid, neuartig und sehr künstlerisch. Physikalische Grenzen werden aufgehoben und man sieht Dinge, die real nicht existieren könnten“, Alain Bieber, Künstlerischer Leiter des NRW-Forums. Eine Art Pokémon Go mit Anspruch also. Früher musste man dafür LSD einwerfen oder ein Kind sein. Und was sieht man so? Zum Beispiel eine Figur, die man wohlwollend als eine Art Made bezeichnen kann, und andere überdimensionale Skulpturen.

Laschet Go

Die CDU soll bereits angefragt haben, ob es möglich sei, auf dem Endgerät einen Riesen-Laschet zu zeigen, der ins Bundeskanzleramt eindringt. Laschet Go also. Wörtlich übersetzt könnte Realität draus werden.

