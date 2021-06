Leipzig

Eigentlich war ein Spaziergang vereinbart. Naheliegend, wenn man über ein Wanderbuch sprechen will. Doch Pläne muss man ändern können, spontan sein, sich anpassen. Wer einmal viereinhalb Monate mit Zelt auf dem Rücken 2700 Kilometer zu Fuß gegangen ist, der weiß das. Rebecca Maria Salentin will jetzt erstmal Kaffee. Und dann erzählt sie von Berggewittern, Begegnungen und fünf Ländern, die sie auf dem Internationalen Bergwanderweg der Freundschaft Eisenach-Budapest durchquerte. Ihr Buch über diese Tour, „Klub Drushba“, feiert am Mittwoch um 20 Uhr auf der Terrasse der Moritzbastei Premiere.

Der Wind fegt durch den Leipziger Richard-Wagner-Hain und rüttelt an den Getränketafeln des Bauwagen-Cafés ZierlichManierlich. Salentin hat den Bauwagen einst selbst ausgebaut, das Café gegen Widerstände zwischen Flutbecken und Wiese etabliert. Im Sommer war sie Café-Betreiberin. Im Winter Schriftstellerin. Vor dem Abenteuer auf dem EB-Weg hat sie es verkauft.

Kaffee fängt auch mit K an. Wie Kaktus-Eis, Knacker und Kofola, die tschechische Cola-Variante. Die drei Ks waren Energielieferanten und Mutmacher auf ihrer Tour. Ein Ansporn, so wie die Karotte, hinter der der Esel herläuft. „Wenn ich gefragt werde, was ich am meisten mit dem EB-Weg verbinde, dann ist es Kaktus-Eis“, sagt die Leipziger Schriftstellerin. Oft genug freilich gab es Asianudeln auf dem Spirituskocher im Nirgendwo.

Ist Ihnen langweilig oder sind Sie verrückt?

Anstiege mag sie eigentlich gar nicht: Rebecca Maria Salentin auf dem Wanderweg Eisenach-Budapest. Quelle: privat

Was Salentin auch gefragt wurde: „Ist Ihnen langweilig oder sind Sie verrückt?“ Ein polnischer Wirt wollte das wissen. Wenn jährlich Hunderttausende den Jakobsweg pilgern, unterstellt niemand solche Motive. Selbst der amerikanische Pacific Crest Trail ist bei Outdoor-Freunden so bekannt wie die Yucca-Palme bei Indoor-Freunden. Aber Eisenach Budapest, 1983 gegründet im Dienst der Völkerfreundschaft? Kennt niemand. Nicht einmal die zwei Damen von der polnischen Tourismusbehörde, denen Salentin begegnet. Zweistellig ist die Zahl derer, die sich in der EB-Chronik registriert haben.

Also: Verrückt oder gelangweilt? Wutzidee, lautet Salentins Antwort. In ihrer Heimat, sie kommt aus der Eifel, ist eine Wutzidee ein spontaner Gedanke, bei dem sich andere an die Stirn tippen. Man selbst vielleicht auch, aber da ist es schon zu spät. Es gibt kein Zurück mehr. So wie auf dem Weg trotz Todesangst in Gipfelgewittern, Blasen an den Füßen und Erschöpfung am Berg. An jedem Berg. Salentin hasst Berge. „Berg-Tourette“ nennt sie ihr Gefluche, das jeden Anstieg begleitet. Aber: „Ich ziehe durch, was ich mir in den Kopf gesetzt habe“, sagt Salentin.

Eine Lektüre für alle, die feststecken im Leben

So hat sie es bis nach Budapest geschafft. Und alles andere im Leben auch. Das Bauwagen-Café, Schriftstellerin zu werden, zwei Söhne großziehen als junge Alleinerziehende. „Klub Drushba“ darf man sich trotz wertvoller Tour-Tipps nicht als klassische Outdoor-Literatur vorstellen. In humorvollen Selbstreflexionen fließen autobiografische Erfahrungen ein, verknüpft sich verworrene Familiengeschichte eng mit der Historie Mitteleuropas.

Rebecca Maria Salentin unterwegs. Quelle: privat

„Klub Drushba“ kann man als eine Art Lebensmitte-Buch lesen. 40 wurde Salentin auf der Reise und mit 40, so hatte sie es sich vorgenommen, kommt die Rente. Rente heißt bei ihr: Zeit für das Schreiben ohne Verantwortung. Die Söhne sind erwachsen, das Café ist verkauft. Der EB-Weg ist nicht nur Auszeit, er markiert eine Zäsur. Das Buch ist eine inspirierende Lektüre für alle, die feststecken im Leben.

Wer sich in Wanderstiefeln radikal aus der Komfortzone katapultiert wie Salentin, blickt neu auf sich und die Welt. Vorurteile zerbröseln. Sie schreibt über ihre Begegnungen: „Ich lerne, dass respektvoller Umgang nicht dieselbe Weltanschauung braucht. Dass ein interessanter Dialog entsteht, wenn man seine Meinung trotz aller Differenzen ganz unverblümt sagt. Es ist wie ein Fenster zu einer anderen Welt.“

Auf dem EB-Weg berührt man Geschichte

Es lohnt sich, dieses Fenster aufzustoßen. Der EB-Weg ist im Zeichen der Freundschaft sozialistischer Bruderländer entstanden. Heute sind es EU-Partner, in denen nationalistische Strömungen zunehmen. „Man kann den EB-Weg nicht durchwandern, ohne von der Vergangenheit berührt zu werden“, sagt Salentin. Weil etwa ein jüdisches Massengrab am Wegrand in Polen von den Gräueltaten der Nazis erzählt. Oder ein Dorf an stalinistische Vertreibungen und sowjetische Fremdbestimmung erinnert. Oder weil der Weg bizarre Schlaufen zieht, die sich mit alten Grenzübergängen erklären. Die Vorteile eines friedlich vereinten Europas erklärt einem der EB-Weg.

„Drushba“ heißt Freundschaft. Und der Buchtitel bezieht sich auf Salentins Freunde, die mit Bus und Bahn in entlegene Gegenden reisten, um sie einige Etappen zu begleiten. „Jeder steht für eine Phase meines Lebens“, sagt sie. Ob die Freundin aus Kindertagen oder Moustafa, Kriegsflüchtling, dem unterwegs die Angst vor Flashbacks im Nacken sitzt. In Ungarn war auf der Flucht seine Furcht vor Polizeiwillkür am größten. Salentin schreibt über Ungarn: „Es dauert meist keine zwei Minuten, ehe wir angesprochen werden, Slivovitz oder Pálinka trinken müssen.“ Persönliche Begegnungen prägen den Blick auf die Welt. Und die Welt zeigte sich der Wanderin aus Leipzig hilfsbereit.

Rebecca Maria Salentin: Klub Drushba. Zu Fuß auf dem Weg der Freundschaft von Eisenach bis Budapest. Voland & Quist; 320 Seiten, 20 Euro Quelle: Voland & Quist

Von Dimo Rieß