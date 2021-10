Rebellisch und relevant: Die euro-scene Leipzig holt Sasha Waltz und junge Tanzpositionen

Leipzig

Der Zustand der Welt treibt Christian Watty ernsthaft um. Ökologische Fragilität, verkrustete Machtstrukturen, ökonomische Ungleichheiten, die Pandemie natürlich, die mit ihrem Bruch der Routinen viele Missstände erst richtig sichtbar gemacht hat. „Wir spüren gerade, dass die Welt wie wir sie kennen, dramatisch kollabieren könnte“, schreibt Watty im Vorwort des Programmhefts des Tanz- und Theaterfestivals euro-scene Leipzig, das vom 2. bis 7. November stattfindet. Am Mittwoch hat er das Programm, das erste unter seiner Leitung, in einer Online-Konferenz vorgestellt.

„Tanz und Theater haben uns natürlich etwas zu sagen zur Pandemie, zu den Ursachen, den Folgen und den teilweise grotesken Prioritäten der Wirtschaft“, sagte Watty. „Es sind herausfordernde Zeiten, die aber auch Chancen und Aufbruch ermöglichen, wie man an den Compagnien sieht.“

Tatsächlich halten die zwölf Inszenierungen der 31. euro-scene mit Künstlern von Portugal bis Russland den Finger an den Puls der Zeit. Auffallend häufig mit Tanz, auffällig oft auf der großen Bühne im Schauspiel Leipzig. Zum Auftakt mit „The Köln Concert“, Titel des 1975er Solo-Abends von Keith Jarretts, dessen Musik der gleichnamigen Tanzinszenierung von Trajal Harrell als Soundtrack und Inspiration dient. In seiner ersten Arbeit als Leiter der neuen Tanzcompagnie am Schauspielhaus Zürich fahndet der Choreograf nach Formen der Verbindung und Nähe trotz Distanz-Gebots. Ein Stück, das im Lockdown erwachsen ist und tänzerisch Menschen in ihrer Verletzlichkeit zeigt und ernstnimmt. Werte wie Respekt, Solidarität, Mitmenschlichkeit stehen im Mittelpunkt.

„Soul Chain“ hat schon den Theaterpreis „Der Faust“ gewonnen

Ein Auftakt, der eine inhaltliche Klammer bildet mit dem Festival-Abschluss am 7. November, wenn die israelische Choreografin Sharon Eyal mit tanzmainz „Soul Chain“ zeigt. Ein Stück, das 2018 den Deutschen Theaterpreis Der Faust gewann. 17 Tänzer bewegen sich dynamisch synchron, bis sich erste minimale Unterschiede herausschälen. Watty fällt dazu das Motto der EU ein, „Einheit in Vielfalt“. „Das Stück zeigt, wie wichtig es ist, Respekt zu haben, für jeden der anders ist, das ist eine tolle Botschaft zum Ende des Festivals.“

„Bisonte“ von Marco da Silva Ferreira, einer der auffälligsten Vertreter der portugiesischen Tanzszene, wird am 3. November im Schauspiel „die Bühne zum Beben“ bringen, verspricht Watty. Eine Inszenierung zwischen Tribe und Clubculture die Fragen nach geschlechtsbezogenen Identitäten stellt.

Identitätsvielfalt, Zusammenhalt einer Gesellschaft und der Respekt vor Abweichungen, sind Aspekte, die sich durch diese euro-scene ziehen. Auch in kleineren Stücken wie dem Doppeltanzabend „Ruin“ und „Hope Hunt & The Ascension into Lazarus“. Ebenso bei Tatiana Julien, dem „Shootingstar“ des französischen Tanzes, wie Watty anmerkt. Ihr „Soulèvement“ ist eine getanzte Reflexion über die zersplitterte Gesellschaft.

Von „mutigen, rebellischen, empörten, zeitrelevanten Künstlerinnen und Künstlern“ spricht Watty. Nicht nur im Tanz. Silke Huysmans und Hannes Dereeres „Pleasant Island“ dreht sich auf Basis von Feldforschung am Beispiel Naurus um Folgen von Kolonialisierung, ungezügeltem Kapitalismus und Migration.

Waltz zeigt ein „universelles Stück über Familie und Zusammenleben“.

Die russische Theatermacherin Tatiana Frolova zeigt in „Das Glück“ eine Analyse ihrer Heimat, in der Glück wie ein Gebot der Regierung daherkomme und auf verzerrten Erinnerungen an die UdSSR basiere.

Zum ersten Mal nach Leipzig holt die euro-scene Sasha Waltz. Ihre „Allee der Kosmonauten“, in der sie Alltags-Bewegungsabläufe in ihr Tanz-Vokabular fließen lässt, mag 25 Jahre alt sein, wirkt aber erschreckend aktuell. Die Familiensituation auf engem Raum erinnert nicht nur an jüngste Pandemie-Erfahrungen. Es schließt sich, sagt Waltz, die dem Pressegespräch zugeschaltet ist, auch an aktuelle Debatten über teure Mieten an. Waltz: „Ein universelles Stück über Familie und Zusammenleben.“

Bereits seit Sommer sind drei Uraufführungen als Teil des Programms bekannt, die alle von der euro-scene koproduziert werden, mit lokalen oder internationalen Partnern. Auf beiden Ebenen suchen Watty und sein Team nach besserer Vernetzung, um Künstler schon im Ideenprozess zu unterstützen und Produktionen zu ermöglichen. Die Leipziger Forward Dance Company öffnet mit „Einblicke“ die Tür zu ihrer Arbeit als Mixed-Abled-Compagnie. Das Citizen.Kane.Kollektiv widmet sich in „Deadline“ letztlich der Klimakrise. „Hotel Europa“ schließlich befasst sich mit Aktivisten aus Portugal und ehemaligen portugiesischen Kolonien, die sich gegen die Diktatur wandten und von ehemaligen Ostblockstaaten unterstützt wurden. Einige Lebensgeschichten wurden dafür in Leipzig recherchiert.

Viele künstlerisch auf der Bühne verhandelte Themen werden mit Tagungen, Workshops und anderen Formaten aufgegriffen. Neu ist im Sinne eines in jede Richtung inklusiven Ansatzes ein Ticketsystem mit deutlichen Ermäßigungen.

Von Dimo Rieß