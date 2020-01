Reden und reden lassen: Der MDR stellt sein Programm für 2020 vor

Leipzig

Letztes Jahr wurde gewählt, dieses Jahr wird geredet. Sagt der Mitteldeutsche Rundfunk. So wie die Chinesen den Jahren Tiere zuordnen (gerade ist das Erdschwein der Ratte gewichen), etikettiert nun auch der MDR seine zwölf Sendemonate – und startete am Montagabend mit einer politischen Begegnung im Studio 3, Media City.

„Andere Meinungen aushalten“

Dort, wo an Freitagen das „Riverboat“ seine Redestrudel zieht, begann jene Zeit, die „Miteinander leben!“ heißt. Was nach Expressionismus und Griff nach der Menschheit klingt, meint – etwas kleiner – den menschlichen Dialog. Meint Zuhören, Toleranz, Respekt, Freundlichkeit in Zeiten von Skepsis, Polarisierung, Gewalt, Risse im gesellschaftlichen Zusammenhalt. „Demokratie braucht selbstbewusste Bürger, die streiten und Lösungen suchen – und andere Meinungen aushalten“, betonte denn auch MDR-Intendantin Karola Wille.

Ob Klimawandel oder Connewitz, es gebe keine gute alte, geordnete mediale Welt von Sender und Empfänger mehr. Die Wahrheit belegbarer Fakten wird bezweifelt, die Kommunikation sei entgrenzt, die Öffentlichkeit fragmentiert. Was heißt: Es hört keiner mehr zu, jeder lebt abgeschottet in seiner Meinung, seinem Milieu, seiner Blase.

Dagegen setzt die Dreiländeranstalt seine Angebote. Kernfrage, formuliert von Katja Wildermuth, der Programmdirektorin: „Wie wollen wir miteinander leben?“ Eine Antwort: mit Liedern. So lässt der MDR zum Deutschen Chorfest (30. April bis 3. Mai) in Leipzig „Alles singt“ vom DDR-Fernsehen – ein paar Jahre nach dem Versuch von Ex-Unterhaltungschef Udo Foht – wieder aufleben. Dafür sucht Musikprofessor Juan Garcia aus Weimar einen Chor zusammen.

Generation digital und Wendekinder

Volontäre produzieren einen Vierteiler über den Alltag der Generation Digital. In einem neuen Talk reden immer zwei Normalos über ganz normale Dinge wie Heimat, Gerüche oder Autos in der Familie. Es geht um Wendekinder, die heute zwischen 35 und 45 sind („Ossis mit Visionen“), oder in einer dreiteiligen Doku („Wir sind ein Volk“) um die Entstehung von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Es geht um glückliche und unglücklicher Ostdeutsche, Leute in Ehrenämtern und Bürgerräte als neue Art einer direkten Demokratie. Auch ein „Frühlingserwachen“ ist wieder geplant, in Gommern, Neustadt an der Orla oder Niesky wird ein Projekt gemeinsam angegangen. Der MDR schenkt eine Danke-Show.

Bei so viel geplantem regionalem Engagement kam irgendwann zum Jahresauftakt, eher nebenbei, auch die Rede auf den Rundfunkbeitrag. Der wird ab Januar 2021 sicher steigen, womöglich auf 19,50 Euro. Die zuständige Kommission will sich im Frühjahr äußern. Dann geht der Vorschlag an die Länder. Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen und Rainer Haseloff, Amtskollege in Sachsen-Anhalt, bekannten sich klar zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber zu keiner Position in Heller und Pfennig. Nützt wahrscheinlich auch dem Miteinander Leben mehr als feste Zahlen.

Schäuble : Ostdeutsche Stereotype dürfen sich nicht verfestigen

Abgewogen und mahnend, besorgt, aber nicht verunsichert blickte Bundestags-Präsident Wolfgang Schäuble in einer klar formulierten Rede auf die Gemengelage der Gesellschaft 2020. Ein Zerfall geht um, politische Gegensätze werden lauter ausgetragen. Eine ostdeutsche Identität verfestigt sich, auch bei jenen, die erst nach der Wende geboren sind, trotz Zustimmung zur Wiedervereinigung. Der MDR sei eine Stimme des Ostens, lobte Schäuble, aber ostdeutsche Stereotype dürften sich dabei nicht verfestigen.

Am Ende des mehr als zwei Stunden dauernden Jahresauftaktes gab es eine lockere Runde Fragen, notiert auf Zetteln, an die Ministerpräsidenten, die Intendantin und Sachsens Staatsminister Oliver Schenk. Dass im Grunde alles bereits gesagt war, spürte man da schon. Aber es war ja der Start ins Jahr des Redens.

Von Norbert Wehrstedt