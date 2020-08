Leipzig

Die Welt ist ein Chaos. Das aber merken nur wenige. Allein jene, die artistisch zwischen Wahn und Wirklichkeit leben. Was man am besten unter einer Maske erträgt.

Eine flirrende Welt, in der Angel, der Psychiater, zu Hause ist. So sitzt er denn also eines Tages im Zug Verlegerin Helga gegenüber. Die hat gerade ihren Mann in der Klapse besucht und hört nun mit großen Augen die Geschichte von Martin. Der ist in den Balkankrieg gezogen, ließ einen Arm im Gefecht und brachte die Story von einer Ärztin mit. Die bot Sex an, um Geld für ihre Klinik aufzutreiben und geriet in Kindesmissbrauch und kriminelle Organhandel-Geschäfte. Martin machte Meldung, landete in der Psychiatrie und konnte fliehen.

Anzeige

Verrückte Geschichte

Amelia, seine Schwester, verbreitete seine Schicksal. Angel forschte nach diese Amelia – und stieß auf ein marodes, vernageltes Haus, in dem ein Messie in Gestank und Müll hauste. Nun jedoch bekommt Angel eine ganz andere Geschichte über Martin zu hören – und die ist verrückt.

Weitere LVZ+ Artikel

„Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“ sind weniger zweifelhaft, eher bizarr und mit doppelter Belichtung. Nichts ist so, wie es scheint. Oder ehrlichen Gesichts ausgebreitet wird. „Du hast nicht die geringste Ahnung, was in der Welt los ist“, sagt eine verwandelte Amelia einmal.

Lust und Launigkeit

Das ist die Überzeugung, um die sich alles dreht in diesem Panoptikum aus surrealer Groteske und fantastischem Realismus. Regisseur Aritz Moreno treibt ein übermütiges Spiel mit Figuren und Situationen, durch die bisweilen üble Gerüche ziehen und ein gewisser Ekelfaktor gepflegt wird.

Auch in jener absurden Abwegigkeit, in der die einsame Verlegerin Helga sich in den Kioskbesitzer Emilio verliebt – bis er sie zu seinem Hund erklärt. Mit engem Halsband, kniendem Fressen aus der Dose, Sex in Hundestellung. Klar, dass sie eines Tages zurückschlägt. Nicht die letzte Absurdität aus diesem Album abgedrehter, abnormer Verrücktheiten.

Wofür Spaniens Kino seit Luis Buñuel eine Tradition besitzt. Die pflegt Regisseur Aritz Moreno mit Lust und Launigkeit. Nichts für schwache Gemüter, aber wenigstens ein Stil. Einlassen muss man sich auf den allerdings schon.

Premiere mit Regisseur Aritz Moreno: 18. August, 18.45 Uhr, Passage Kinos, Hainstraße 19a, Telefon 0341 2173865.

Von Norbert Wehrstedt