Als Entertainer ist Reinhard Goebel, 69, eine sichere Bank: Mit engagierter Gestik und dringlich scherzender Diktion erzählt er im proppenvollen Mendelssohn-Saal vom 14. Ludwig, wie er unter der Last seines Kostüm-Turbans zusammenbrach. Oder wie der größte Johann Sebastian wie ein Maikäfer auf dem Rücken lag und nicht mehr ein noch aus wusste vor Lachen darüber, was seine Kollegen so als Chaconne verkauften – und sagt damit schon sehr viel über den Tanz an und für sich und seine Bedeutung, dem dieses Konzert des Neuen Bachischen Collegium Musicum am Mittwochabend gewidmet war.

Obschon der alte Bach sich gewiss mindestens wundern würde, hörte er, dass Goebel auch den Schlusschor der Matthäus-Passion als Chaconne einsortiert. Doch von dieser sehr eigenwilligen Analyse abgesehen, gilt: Goebel kennt sich aus und kann es vermitteln wie kaum ein anderer.

Hörbares Fremdeln

Jedenfalls erzählend, was an diesem Abend besonders wichtig ist. Denn musikalisch lässt er dann doch zu wünschen übrig, weil der recht originell schlagende einstige Gründer der fabelhaften Musica Antiqua Köln und heutige Professor für historische Aufführungspraxis am Mozarteum Salzburg und die als NBCM firmierenden Mitglieder des Gewandhausorchesters eine gute Stunde lang hörbar fremdeln.

Dabei hat man sich eine kleine Reihe vorgenommen, um das größtenteils moderne Instrumente bedienende Ensemble aufführungspraktisch auf die Höhe der Zeit zu bringen: Im Dezember steht Weihnachtliches an, im April „Der Junge Bach“.

Seltsam unentschlossen

Das überzeugt dann hoffentlich mehr als die Tanz-Häppchen von Rebel, Lully, Schmidt und Händel, mit denen Goebel und das Collegium auf Bachs Orchestersuite BWV 1066 zusteuern. Das ist alles recht solide, bleibt in Phrasierungs-Fragen seltsam unentschlossen, in der Dynamik allzu mittig, im Zusammenspiel ausbaufähig, im Klang grobkörnig, im Gestus hüftsteif. Aber man steht ja auch noch am Anfang des gemeinsamen Weges.

Info: 8. Dezember: Per il santissimo natale – Pez, Corelli, Locatelli, Charpentier; 20. April: Der Junge Bach – Pachelbel, Westhoff, Telemann, Bach; Karten (30/25 Euro) auf www.gewandhausorchester de

Von Peter Korfmacher