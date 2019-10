Reise in noch ungesichertes Terrain: 43. Leipziger Jazztage gingen zu Ende

Leipzig

„Jazz ist die permanente Verhandlung von Zukunft und Tradition“, sagt der aktuell vielleicht anregendste deutsche Jazzpublizist Wolf Kampmann. Mit Wolfram Knauer, dem Direktor des Darmstädter Jazzinstituts, sitzt er auf einem improvisierten Podium im Schauspielhaus. Knauer hat gerade „Play yourself, man!“ veröffentlicht, seine Geschichte des Jazz in Deutschland. Er ist das erste Mal beim Festival in Leipzig und freut sich über ein deutlich jüngeres Publikum als an vergleichbaren Orten. „Jazz ist die Forschungsabteilung der zeitgenössischen Musik“, sagt er, und beide Diskutanten finden es während ihrer kurzweilig anregenden Diskussion sehr produktiv, wie die Leipziger Festivalmacher thematisch arbeiten und sich in diesem Jahr der Zukunftsfähigkeit des Jazz widmen. Es ist gleichermaßen wie eine Einstimmung auf die folgenden Konzerte und wie eine Bilanz des bisher sehr viele elektronische Musik versammelnden Festivals. Und es bleiben manche produktiven Fragen über den konkreten Anlass hinaus, wenn vor allem nach der Rolle des Jazz in einer Welt gefragt wird, in der sich die Probleme dramatisch zuspitzen.

Mette Henriette – abstrakt und sinnlich, diszipliniert und frei

Im großen Saal dann ist die Bühne illuminiert wie für einen Scharz-Weiß-Film, und das schlagzeug- und basslose Trio der norwegischen Saxofonistin Mette Henriette erspielt im gut besuchten Haus den Beweis dafür, dass Musik sich manchmal gegen die analytische Betrachtung sperrt. Was hier mit den naturbelassenen Instrumenten Tenorsaxofon, Klavier und Cello entwickelt wird, passt in keine Schublade. Die Musik ist gleichzeitig abstrakt und sinnlich, diszipliniert und frei. Ein Tableau der Klänge von hoher Suggestivkraft und ohne simple Wiedererkennungseffekte wird hier in Stücken wie ohne Anfang und ohne Ende aus sprechender Stille heraus entworfen und durchgeführt. Im Saal ist es mucksmäuschenstill, kein Zwischenbeifall, auch keine Ansagen, nur dieser aus Improvisation geborene milde Gedankenfluss, dann ist Mette Henriette verschwunden wie eine Elfe, ein begeistertes Publikum hinterlassend.

Bühne wird zum Maschinenpark

Die Bühne wird zum Maschinenpark dann bei Mouse on Mars. Lichter zucken, Nebel wallen, zunächst sprechen nur die Maschinen auf einer menschenleeren Bühne, bis immer mehr Musiker erscheinen, die mehrheitlich entweder trommeln oder in Bildschirme starren. Menschen wie Zusatzteile zu den Automaten, von denen aus immer mehr eingekreist wird, was sich zunehmend zu Trance-Tanz-Musik verdichtet, nachdem ein satter Bass begonnen hat zu sprechen. Dann wird das immer schlüssiger und intensiver. Und es könnte endlos so weitergehen.

Dann der letzte große Abend in der Oper, die lange ausverkauft ist. Zunächst steht Stefan Heilig, Geschäftsführer des Leipziger Jazzclubs und Kopf des Festivals, allein auf der Bühne. Er hat vielen zu danken, immer wieder von Beifall unterbrochen, und kündigt das folgende Auftragswerk an, in dem es um den europäischen Wert der Vielfalt gehen wird und um die zu deren Realisierung oft fehlende Solidarität. Dann bevölkern rund hundert Musiker die Bühne, der traditionsreiche MDR-Rundfunkchor und die junge Leipziger Big Band Spielvereinigung Sued. Nach einem Libretto der Schriftstellerin Nora Gomringer hat der amerikanische Schlagzeuger und Komponist John Hollenbeck ein Werk geschrieben für einen Ort, an dem vor 30 Jahren Geschichte geschrieben wurde.

Zwei Großformationen spielen gemeinsam ein Auftragswerk

„Inseparable. Unteilbar“ heißt es, und es ist erstaunlich, wie selbstverständlich sich die beiden so verschiedenen Großformationen miteinander verschränken. Um der oft nicht gegebenen Textverständlichkeit der mehrsprachigen Vorlage entgegenzuwirken, liegt die ausgedruckte Vorlage auf den Sitzen im Saal fürs spätere vertiefende Nachlesen. Integriert sind auch Worte aus einem offenen Brief des Bürgermeisters von Lampedusa, der Mittelmeerinsel, die längst zum Sinnbild des massenhaften Geschäfts mit individuellen Flüchtlingsschicksalen geworden ist. Doch überträgt sich die Botschaft auch live vor Ort. Hollenbecks Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit der amerikanischen Vokalperformerin Meredith Monk fließen ein in dieses geschmeidige Ineinanderdriften der Ebenen dieses gar nicht unter Ambition begrabenen Unternehmens, das zum großen Exempel dafür wird, welche anregenden Impulse das Festival mit seiner klugen Programmatik zu setzen vermag.

Dann werden die Rückspiegel ausgeklappt dorthin, wo schon einmal eine Zukunft des Jazz begann. John McLaughlin, der Gitarrenweltbürger, ist mit seinem aktuellen Quartett 4th Dimension da, dem E-Bassisten Étienne M’Bappé aus Kamerun, dem britischen Keyboarder und Schlagzeuger Gary Husband und dem Drummer Ranjit Barot aus Bombay, der mal knochentrocken trommelt, dann wieder mit in diesem Kontext erstaunlich plausiblen Konnakol-Gesängen McLaughlins Faible für Indien unterstützen wird.

„Ich hoffe, dass you have fun“

„Ich hoffe, dass you have fun“, sagt derjenige am Beginn, den Miles Davis einst aus besten Gründen in seine elektrifizierten Bands holte: „He is the one, that’s the killer.“ Dann beginnt die Zeitreise mit „Trilogy“ des seligen Mahavishnu Orchestras aus dem Jahr 1972. Es wird laut, und immer wieder zelebriert McLaughlin, der mit 77 Jahren noch immer so aussieht, als hätte er nicht viel falsch gemacht in seinem Leben, seine von den Mitspielern furios grundierten Hochgeschwindigkeitsritte. Jeder darf in abgezockten Solos brillieren, und besonders wenn M’Bappé schwarzbehandschuht seinen Fünfsaiter streichelt oder sich zu atemnehmenden Dialogen mit seinem Meister trifft, ist diese Musik ganz von heute.

Es gibt Reminiszenzen an McLaughlins Band Shakti und seinen 2014 verstorbenen Freund Paco De Lucía. Es gibt viel Call & Respons mit dem offensiven Tastenvirtuosen Husband in diesem intensiven Weißt-Du-Noch der Weltläufigkeit. Ein schönes Finale ist das für ein Festival, das wieder einmal viel mehr war als eine bloße Aufeinanderfolge eindrucksvoller und vielfältiger Konzerte quer durch eine mit Musik aufgeladene Stadt. Es war darüber hinaus mit vielen gewagten Acts eine Reise in noch ungesichertes Terrain, die durchweg die Leute anzog, herausforderte und nicht enttäuschte, weil es die Kunst des Jazz als eben diese Forschungsabteilung abbildete, die sie zukunftsfähig macht. Mit diesem eingelösten Anspruch sind die Leipziger Jazztage weit und breit ohne Vergleich.

Von Ulrich Steinmetzger