Reise nach Jerusalem – Wajdi Mouawads „Vögel“ mit Wolfgang Engel

Das neue theater in Halle befindet sich mit seiner jüngsten Premiere in bester Gesellschaft. Die „Vögel“ des 1968 im Libanon geborenen und heute in Paris lebenden Autors Wajdi Mouawad werden gegenwärtig an 14 Häusern gespielt.

Es geht um den Konflikt zwischen Juden und Arabern im Nahen Osten. Hier haben sich Geschichte und Gegenwart, die Menschen vor Ort und fremde Mächte mit Vorherrschaftsambitionen so verhakt, dass nicht mal ein theoretischer Vorschlag zur Hand ist, wie man aus dieser Falle wieder herauskommen könnte.

Jüdische Wurzeln, arabische Wurzeln

Wirklich umgehen kann man damit wohl nur hoch philosophisch unter dem Patronat von Lessings Nathan. Oder auf der rein individuellen Ebene, wenn sich zwei junge Menschen ineinander verlieben, die es nach dem herrschenden Freund-Feind-Dogma nicht sollen.

Das sind in diesem Stück der junge Naturwissenschaftler Eitan und die Doktorandin Wahida. Die Vornamen verweisen auf seine jüdischen und ihre arabischen Wurzeln. In New York, wo sie sich 2015 kennenlernen, spielt das keine Rolle.

Familiengeheimnis

Das Problem beginnt, als er sie zwei Jahre später endlich seinen Eltern vorstellen will. Der in Deutschland lebende Vater David ist erklärter Anhänger der herrschenden Mit-dem-Kopf-durch-die-Wand-Politiker im Israel von heute. Mutter Norah war kommunistisch erzogen worden, und hatte dann, nach dem Zusammenbruch der DDR, die „Konfession“ gewechselt. Beim Treffen in Jerusalem reagieren beide mit dem mehr oder weniger massiven Rat an ihren Sohn, seine arabischstämmige Freundin nicht zu heiraten.

Dass ein im Raum stehendes Familiengeheimnis darin besteht, dass Vater David eigentlich ein palästinensischer Bauernjunge ist, den der Großvater Etgar gerettet und gemeinsam mit seiner Frau aufgezogen hat, ahnt man schon bald. Erzählt man die Geschichte so, dann klingt das nach einer Vorlage, aus der man auch eine Komödie machen könnte.

Entmutigend offen und traurig

Tatsächlich kann man in Mouawads Stück einige Male schmunzeln. Für die fein gesetzten trockenen Pointen sind zumeist die großartige Elke Richter als Großmutter Leah und Bettina Schneider als ihre Schwiegertochter Norah zuständig, vor allem wenn die Psychiaterin mit einem ihrer Künstler-Patienten telefoniert.

Den Anflug von Komödie erledigt die Katastrophe. Wegen eines Selbstmordattentates landet Eitan für ein paar Tage im Koma, was die Familie erneut zusammenführt. Nachdem aus David eine Suada gegen die Araber herausbricht, eröffnet ihm der Großvater seine wahre Herkunft. Den Schlaganfall, der David daraufhin ereilt, überlebt er nicht. Die Romeo-und-Julia-Konstellation mit Nathan-Hintergrund endet entmutigend offen und traurig für alle Überlebenden.

Lebensweiser Humor

Regisseur (und Hausherr) Matthias Brenner hat daraus Schauspielertheater vom Feinsten gemacht. Nicolaus-Johannes Heyse genügen für die Bühne zwei gewaltige Scheiben mit einer für die Schauspieler als Raum nutzbaren, panoramafenstergroßen Aussparung in der Mitte.

Diese Scheiben bewegen sich aufeinander zu oder voneinander weg, ab und an sind sie die Projektionsfläche für Meer und Wellenvideos oder Textzeilen. Davor gibt es nur zwei Stuhlgruppen. Vom Rand der Spielfläche sorgen Vahid Shahidifar und Radwan Alhalak live für orientalische Klänge.

Eine besondere Freude ist Theaterlegende Wolfgang Engel, ehemaliger Leipziger Schauspiel-Intendant. Er ist ein höchst glaubwürdiger Großvater Etgar, ein Mann, der den Holocaust überlebte, Israel als Soldat diente und nach Deutschland zurückkehrte. Unprätentiös und mit lebensweisem Humor ist er eine Stimme der Vernunft.

Poetisch präzise Inszenierung

An seiner Seite läuft Elke Richter als seine Ex-Frau zu Hochform auf. Bei ihr ist ein mit Zynismus gewürzter Humor der Schutzpanzer gegen die Einsamkeit, die sie überfiel, als sie mit dem Familiengeheimnis nicht mehr leben konnte und sich von Etgar und David trennte.

Sie schafft es, dass man ihr die zur Schau gestellte Kälte nicht abnimmt, sondern alsbald die Schläge ihres gebrochenen Herzens vernimmt. In der Lebensmitte angesiedelt spielen Harald Höbinger und Bettina Schneider das mittlere Paar David und Norah. Mit erfrischend jugendlichem Kontrast sind Cynthia Cosima Erhardts und Nils Andre Brünning das junge Paar Wahida und Eitan. Nora Schulte bleibt als Soldatin im Gedächtnis, die Wahida penetrant befragt und sich dann mit ihr anfreundet.

Der knapp dreistündige Abend hat es in sich. Die Darsteller wechseln vom Deutschen ins Englische, Arabische oder Hebräische. Es geht ja um Nichtverstehen.Dennoch reißt in dieser poetisch präzisen Inszenierung nie der Verständnisfaden.

Weitere Aufführungen am 7. und 20. März und 16. Mai (19.30 Uhr), 5. April (18 Uhr), nt Halle, Große Ulrichstraße 51

Von Joachim Lange