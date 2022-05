Leipzig

Dass Erfolg relativ ist, ist im Musikgeschäft ein alter Hut. 20 Jahre gibt es die ehemals Thüringer, längst Leipziger Gothic Rocker The Fright, und es sieht gut aus: Treue Fans auf der ganzen Welt, Konzerte in ganz Europa, inklusive Wacken und Wave-Gotik-Treffen, immer wieder Lob von Szenepresse und Genrekollegen. Und mit „Voices Within“ steht nun Album Nummer sechs an, das mit einem Release-Konzert im UT Connewitz gefeiert wird.

Wenn man bedenkt, in welchem Alter der heute 33-jährige Nils „Lon Fright“ Riede The Fright 2002 gegründet hat, besteht der Erfolg allein schon darin, den Jugend- zu einem Lebenstraum gemacht zu haben. Und darin, dass es Riede geschafft hat, die Band trotz gravierender Umbrüche ganz neu zu beleben. 2019 stiegen mehrere langjährige Mitglieder aus unterschiedlichen Gründen aus, zwischenzeitlich war von der Urformation nur Riede selbst übrig. Immerhin konnte sich Mitgründer und Bassist Kain Kupfer dann doch nicht trennen und kam zurück.

Neu dabei: Gitarrist Chris „North“ Pscheidt

Den entscheidenden Impuls für die Zukunft lieferte der neu hinzustoßende Gitarrist Chris „North“ Pscheidt. War Riede kompositorisch und in punkto Bandausrichtung zuletzt eher Einzelkämpfer, formt sich mit Pscheidt schnell eine kreative Doppelspitze. Eigentlich tief im Black Metal verwurzelt, stellte sich der Ex-Mimosis Sänger auf die gemeinsame Vision The Fright ein, obwohl oder gerade weil beide eher nicht die Verfechter von Demokratie innerhalb einer Band sind.

Riede schwärmt: „Ich habe keinen Bock auf Querschläger, aber Chris und ich pushen und bremsen uns im besten Sinne. Chris kann, was ich als Sozialarbeiter weniger kann: Kante zeigen! Diese Rückendeckung ist extrem wichtig.“ Geeint in dunkler Leidenschaft hat Riede bald Metal-Lunte gerochen, während Pscheidt sich neu auf strukturiertes Songwriting einlässt. Ein Erfolgsrezept, dass man „Voices Within“ anhört: Das Album spinnt musikalisch neue Fäden, ohne das alte Strickmuster außer Acht zu lassen. Um die große Geste war The Fright noch nie verlegen. Aber die ehemalige Horrorpunk- und Sleaze-Räudigkeit ist fast vollständig hinter Metal-Gitarrenwänden verschwunden. Schwerer und sperriger kann man das nennen oder pathetischer und größer.

Nils Riedes Texte treffen ins Schwarze

Zum melodieschwangeren Gothic und Dark Rock gesellen sich Doom- und Shoegaze-Flair, Post-Rock und natürlich Metal-Elemente. Der unverkennbare Fright-Kern bleibt bestehen. „Catchyness“ nennt Riede das Geheimnis, vom Pop geklaut, doch schwarz gekleidet: Eingängige Songs, getragen von mitreißenden Hooks und Riedes tiefer Stimme, die sich mühelos in eine Reihe mit Sisters of Mercy, Type O Negative oder 69 Eyes stellt. Auch mit seinen nur auf den ersten Blick düsteren Texten trifft Riede wieder ins Schwarze, lässt seine weltoffene Haltung durchscheinen und den Hunger aufs Leben.

Im 20. Bandjahr wird zum ersten Mal alles selbst gemacht, ohne ein Plattenlabel im Rücken. Hier profitieren sie auch vom Internet: „Wo man sich als Band selbst promoten kann, ist man nicht darauf angewiesen, Geld an ein Label abzudrücken. Letztendlich pokerst du da mit deiner Seele“, sagt Pscheidt. Für ihre künstlerische Freiheit pokern beide mit finanziellem Risiko, die Albumproduktion muss durch den hauptberuflichen Sozialarbeiter Riede und den Bauplaner Pscheidt vorgestreckt werden, in der Hoffnung, später genug zahlungswillige Fans zu erreichen. Hier kommt abermals Leidenschaft ins Spiel, oder wie Riede es ausdrückt: „Warum soll jemand an uns glauben, wenn wir es nicht tun.“

„Voices Within“ auch auf Vinyl und in der Fan-Box

Natürlich stecken auch Nachteile in den Follower- und Algorithmus basierten Mechanismen: „Das Spiel musst du mitspielen, auch wenn es eklig ist“, so Riede. Sie wollen der Entwertung von Musik dennoch entgegenwirken: „Voices Within“ wird auch auf Vinyl erscheinen sowie zusätzlich in einer limitierten, aufwendig gestalteten und neben der Platte reichlich gefüllten Holzbox für stilechte 66,66 Euro. Das Cover hat der Leipziger Künstler Benjamin Sprunk gestaltet. Riede, Pscheidt und ihre Mitstreiter können es kaum erwarten, endlich auch gemeinsam auf die Bühne zu gehen.

Info: Record-Release-Konzert mit The Fright, End of Green und Sündenrausch (Support): am 7. Mai, 20 Uhr, im UT Connewitz; Karten über utconnewitz.de;Zu Pfingsten ist The Fright beim Wave-Gotik-Treffen, alle Infos wird es auf www.wave-gotik-treffen.de geben.

Von Karsten Kriesel