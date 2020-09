Dresden

„Hello Mary Lou“, die deutsche Fassung dieses Ricky-Nelson-Hits, wurde vor fast 60 Jahren zum Sprungbrett für die steile Karriere von René Kollo. Er begann als Schlagersänger, wechselte dann aber schnell ins klassische Fach. Schon bald sang er die wichtigsten Tenor-Rollen und stand auf den großen Bühnen dieser Welt: Bayreuth, London, Tokio, New York. Mit seinem neuen Album „Meine große Liebe“ kehrt er zu seinen Wurzeln zurück. Andreas Weihs sprach mit ihm.

Mit der Neuaufnahme Ihres ersten Hits „Hello Mary Lou“ schließen Sie einen Kreis, der vor fast 60 Jahren seinen Anfang nahm.

Ich habe mehr als 50 Jahre Klassik gemacht und alles erreicht, was man in der Klassik erreichen kann. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich wahrscheinlich zu Hause als Rentner gelandet wäre. Das ist eine ganz schlechte Rolle, die nicht zu mir passt. Da habe ich überlegt: Was mache ich jetzt? Okay, dann dreh ich mal die Uhr weiter – in Richtung Anfang. Und das ist „Hello Mary Lou“, das Lied, das ich damals zu Beginn der 60er gesungen habe.

Den Schlager haben Sie dennoch schnell hinter sich gelassen.

Ja. Ich nahm Schauspiel- und Gesangsunterricht und wollte dann in ein paar Jahren sehen, was passiert. 1965 habe ich vorgesungen in Braunschweig und wurde zu meiner Überraschung sogar engagiert. Dort blieb ich zwei Jahre, im dritten Jahr war ich in Düsseldorf. Aber im dritten Jahr war ich auch schon in Bayreuth und hab da im „Holländer“ gesungen. Das wurde ein solcher Erfolg, dass ich von Solti eingeladen wurde, nach London zu kommen, um mit ihm an einem „Tannhäuser“-Projekt zu arbeiten.

Dann kam Karajan – und der hat Sie mit einem Satz geadelt.

Nach dem „Tannhäuser“ kam Karajan gleich hinterher mit der „Meistersinger“-Aufnahme, die wir hier in Dresden gemacht haben. Karajan wusste genau, was man wann sagen muss. Wir gingen mal in Dresden spazieren mit Leuten von der Presse, da sagte er mit Blick auf mich: „Das ist der Stolzing, auf den ich 40 Jahre lang gewartet habe.“ Damit war ich gesegnet in der Welt.

Warum haben Sie nun für Ihr neues Album wieder Schlager aufgenommen?

Ich habe mir gesagt: Wenn das alles vorbei ist, möchte ich mich bedanken bei der „ Mary Lou“, dem entzückenden Mädchen, das mich in die Welt hinaus geschubst hat. Das habe ich gemacht mit dieser CD. Die Plattenfirma wollte, und das fand ich sehr gut, dass wir aus den 50 Jahren, in denen ich Klassik gemacht habe, die bekanntesten Titel aus allen Jahrzehnten nehmen. Es ist eine schöne CD geworden, und nun machen wir hier einen Film darüber. Mit einem Dresdner Produktionsteam haben wir auf Schloss Eckberg gedreht, aber auch vor der Semperoper und am Blauen Wunder.

Sie singen auf dem Album „Hello Mary Lou“, aber auch „Weil ich dich liebe“ von Westernhagen, „Dein ist mein ganzes Herz“ von Kunze und „Ein Stern“ von DJ Ötzi, um nur einige zu nennen. Wie kam die Auswahl der Lieder zustande?

Die Lieder haben wir gemeinsam ausgewählt. Es sind Lieder aus allen fünf Jahrzehnten, von den 60ern bis hin zu den 2000ern. Wir haben da einen sehr guten Mann, den René Möckel aus Leipzig, der die gesamten Arrangements gemacht und bei der Produktion in Berlin im Hansa Studio auch aufgepasst hat. Ich glaube, man hört auf der Platte auch, dass es uns allen sehr viel Spaß gemacht hat.

Gibt es für Sie ein persönliches Highlight auf der Platte?

Mehrere. Da wäre zum Beispiel von Udo Jürgens „Immer wieder geht die Sonne auf“ oder „Über sieben Brücken“ von Karat. Es sind eine Menge Titel drauf, die ich selber sehr liebe

