Leipzig

Der Applaus hört nicht wieder auf. . Ernst klingt er, so ernst, wie er klingen muss nach dem Ende von Paul Hindemiths „When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d“, seinem „Requiem für die, die wir lieben“ auf ein Langgedicht von Walt Whitman. Und er hält so lange an, weil offenkundig jeder im anständig besuchten Gewandhaus das Ende so lange wie möglich hinauszögern möchte. Das Ende dieser Matinee von MDR-Chor und -Orchester unter Dennis Russell Davies, die auf unabsehbare Zeit das letzte chorsinfonische Konzert im Gewandhaus gewesen sein wird. Denn niemand glaubt ernsthaft daran, dass er wie versprochen in zwei bis drei Wochen beendet sein wird, dieser Teil-Lockdown, der für die Kultur wieder ein totaler ist.

Optimisten freuen sich in der Pause und auf dem Nachhauseweg auf den Wiederbeginn des Spielbetriebs Anfang des neuen Jahres, Pessimisten stoßen in der Pause bereits aufs Ende der Spielzeit an. Die Wahrheit wird irgendwo dazwischenliegen. Aber es wird sich ziehen, weil wieder beim panischen Runterfahren vergessen wurde, ein Wiedereinstiegsszenario zu entwerfen.

Orchester-Korsett

Dass es dennoch unvermeidbar war, die Notbremse zu ziehen, darüber herrscht allerdings ebenfalls weitgehend Einigkeit. Lange wäre es ohnehin nicht mehr weitergegangen. So sitzt beispielsweise auf dem Podium keineswegs das Leipziger Rundfunkorchester. Das bildet rund um Konzertmeisterin Waltraud Wächter nur das Korsett eines Klangkörpers, in dem bis zuletzt noch herangeschaffte Aushilfen die Löcher zu stopfen haben, die Corona-Befunde in den letzten Tagen hineingerissen haben.

Man sieht das sehr deutlich. Doch hört man es nicht. Vom ersten Ton an rastet der Klang ein. Vom ersten Ton an folgt das Orchester mit größter Selbstverständlichkeit seinem Chefs. Das ist keine Selbstverständlichkeit, eher ein kleines Wunder, in wie kurzer Zeit Davies das Rundfunksinfonieorchester wieder auf Kurs gebracht hat. Überdies unter Corona-Bedingungen.

„Wir kommen da gemeinsam durch“

Damit liefert er nun in der ersten Halbzeit eine runde, feierliche, kraftvolle, erhabene Reformationssinfonie Felix Mendelssohn Bartholdys. Mit satten, runden Streichern markanten Bläsern, warmem Gesamtklang und eher ruhigen Tempi. Und was Davies mit seinen Begrüßungsworten angekündigt hat, es tritt zur Pause schon ein: „Drei große Künstler geben uns in diesem Konzert eine Botschaft auf den Weg: Felix Mendelssohn Bartholdy, Walt Whitman und Paul Hindemith. Sie lebten in schweren Zeiten, durchlebten dramatische Krisen, und ihre Werke spenden Hoffnung, versprechen uns: Wir kommen da gemeinsam durch, und wir sehen uns wieder, um große Kunst gemeinsam zu erleben.“

Nach solchen Worten fährt Hindemiths weltliche Totenmesse noch tiefer in die Glieder, zumal das „Requiem für die, die wir lieben“ an diesem Totensonntag fast zum Abgesang wird auf das, was wir lieben, auf die Musik, auf die Kunst,ihr gemeinschaftliches Erleben.

Wenn der Schlachtenlärm verstummt ist

Es sind eher schlichte Töne der Trauer, mit denen Hindemith nach dem Ende des zweiten Weltkriegs Abschied nimmt von einer, von seiner Welt. Sieht man ab vom gewaltigen Eingangs-Crescendo und der professoralen Chorfuge, hat er seiner immensen Kunstfertigkeit erfolgreich Zügel angelegt und zu einer herben Schönheit gefunden, die sich wie ein Schatten auf die Seele legt – selbst in Passagen, die mit endzeitlichen Bildern von fern an die Offenbarung des Johannes erinnern.

Dieses Requiem bäumt sich nicht auf, wie Verdis es tut, es nimmt zur Kenntnis, was geschehen ist, auch den Holocaust, den es dadurch widerspiegelt, dass beinahe das gesamte Material dieser elf Teile aus einem jüdischen Lied entwickelt ist. Hindemith schaut am Ende in stiller Zuversicht nach vorn – wenn der Schlachtenlärm verstummt ist, bleibt in der Stille Raum für Menschlichkeit, für Hoffnung.

Große Aufführung eines großen Werks

Dennis Russell Davies entgeht auch hier der Versuchung, zu dick aufzutragen, Dramatik zu suchen, wo Lyrik alles sagt. Und auch bei diesem wahrscheinlich allen beteiligten Musikerinnen und Musikern zuvor unbekannten Werk, kann er sich auf ein Orchester verlassen, dass in keinem Takt den Eindruck vermittelt, hier seien viele kurzfristig an Bord geklettert.

Vor dieser instrumentalen Prospektmalerei trägt Davies die Stimmen auf Händen, die wunderbare Innigkeit der Mezzosopranistin Anne Vondung, den schlicht wie edel tönenden Bariton Michael Nagys, der hin und wieder minimal mit der Intonation fremdelt. Und natürlich Philipp Ahmanns Rundfunkchor, der die individuellen Betrachtungen über den Tod und das Sterben, den Frühling und das Leben ins Kollektive weitet. Auch hier werden bisweilen die Fußangeln wirksam, die die Scheinvertrautheit von Hindemiths Privat-Tonalität auswirft. Aber im Sinne der Botschaft, die dem Komponisten am Herzen lag, die auch Dennis Russell Davies’ Botschaft ist, lässt der Klang dieses großen Rundfunkchors keine Fragen unbeantwortet.

Eine große Aufführung eines großen Werkes. Es ist nicht zu verstehen, warum „When Lilacs Last in the Dooryard Bloom’d“ hierzulande so gut wie nie auf den Spielplänen auftaucht. Und nichts wäre besser geeignet, am Totensonntag das einstweilige Ende der Kultur zu besingen.

Von Peter Korfmacher