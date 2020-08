Weimar

„Es gibt nichts mehr, was man noch tun kann, außer Bombenlegen im Innenministerium.“ Philipp Ruch, selbsternannter Provokationskünstler, lässt seine vermeintliche Pointe nicht kabarettistisch platzen. Er spricht leise, meint den Satz offenbar ernst und zieht beim Kunstfest Weimar eine Bilanz seines kulturpolitischen Scheiterns. Denn weder einem Ende des Sterbens im Mittelmeer, dem Einreißen der EU-Außengrenzen oder dem Abstieg der AfD sieht Ruch sich näher gekommen, trotz zahlreicher Aktionen, mit denen das von ihm gegründete „ Zentrum für politische Schönheit“ in den letzten Jahren für Aufmerksamkeit sorgte.

Aggressiver Humanismus und Tabubrüche

„Wir sag ich’s meinem rechten Nachbarn?“, nennt er seinen 60-minütigen Vortrag, eine Art Rechenschaftsbericht über Geleistetes. Der rechte Nachbar, dass ist Thüringens AfD-Chef Björn Höcke, und seit Philipp Ruch auf dessen Nachbargrundstück in Bornhagen Nachbauten von Stelen des Berliner Holocaustdenkmals gesetzt hat, ist er bei seiner linken Anhängerschaft zur Ikone aufgestiegen. Die Aktion vom November 2017, bezogen auf Höckes Äußerung zum Denkmal („Wir Deutschen … sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“), war weniger inhaltlich umstritten – weil Philipp Ruch hier aber private Wohnverhältnisse und selbst die Kinder des Thüringer Rechtsaußen-Politikers in seine Szenerie einband, hagelte es für diesen Tabubruch Kritik. Einen „Terroristen“ nannte Höcke ihn und punktete so bei seinen Anhängern. Ruch selbst versteht sich als „aggressiven Humanisten“.

Mann mit Messer als Schattenriss

In Weimar musste Philipp Ruch am Sonntag den Ort wechseln, Dauerregen machte einen Open-Air-Auftritt unmöglich. Am Ausweichort, der Alten Notenbank, wird technisch improvisiert, aber der ausverkaufte Abend kann laufen. Nicht als künstlerischer Beitrag im Festprogramm, Ruch liefert keinerlei Performance, er doziert eher, löst sich während des Vortrags nicht von seinen Karteikarten und projiziert nur gelegentlich ein Bild an die Wand. Der „Opener“ zeigt Höcke bei einem Auftritt als Redner, ins Foto wurde der Schattenriss eines Mannes eingearbeitet, der sich dem AfD-Mann mit einem Messer nähert. Ansonsten: keine szenischen Vorgänge, der Abend nährt sich einzig aus dem Wort.

„Entweder wir erledigen die AfD – oder Leute werden zur Emigration gezwungen“, lautet das düster mahnende Credo, Ruchs Vorhersage der politischen Entwicklung bis 2025. Das Abarbeiten an der Person Höcke wird den Thüringer Wähler indessen vermutlich wenig abschrecken. „Bei den AfD-Wählern spielt das Führungspersonal eine deutlich geringere Rolle als zum Beispiel bei den Linken, es gibt einen harten Kern, den Höcke mobilisiert, aber die Mehrzahl der AfD-Anhänger geht nicht zu dessen Kundgebungen und wählt diese Partei stattdessen wegen der Inhalte“, erklärt Torsten Oppeland vom Institut für Politikwissenschaft der Universität Jena. Die Aktionen des „Zentrums für politische Schönheit“ können aus seiner Sicht auch gar nicht darauf zielen, diese Wähler zu erreichen: „Es geht um die Mobilisierung der eigenen Szene, beim Wähler vor Ort können durch die Radikalität der Aktionen auch Abwehrreaktionen ausgelöst werden.“

„Zivilisatorischer Zusammenbruch der EU “

Philipp Ruch gibt in Weimar nicht den Revolutionär, eher den Resignierten. Er spricht von den Mauertoten und rechnet die Zahl der täglich Ertrinkenden im Mittelmeer dagegen. Dem Entsetzen über Erstere spricht er nicht die Berechtigung ab, aber: „Die Toten, die es an der Mauer in 28 Jahren gegeben hat – so viele Menschen sterben im Mittelmeer stündlich. Das Wegschauen, das bewusste Nicht-Reagieren, dies kennzeichnet den zivilisatorischen Zusammenbruch der EU.“ Und dann schlägt er mit einer steilen These wieder den Bogen zur AfD: „Seenotrettung ist antifaschistische Kunst.“

Künstler berufen sich gerne darauf, keine Lösungen anbieten zu müssen, sondern Fragen aufzuwerfen. Philipp Ruch aber fragt nicht, er fordert: „Ich verstehe nicht, warum Flüchtlinge den Weg übers Mittelmeer mit dem Schlauchboot riskieren müssen. Warum können sie sich nicht alle für 70 Euro ein Flugticket kaufen und in Marokko ins Flugzeug steigen?“

Es ließe sich einwenden: Weil Marokko als sicheres Herkunftsland eingestuft werden soll (Ablehnungsquote 95 Prozent). Und auch, weil die Politik mit einer Luftbrücke den rechten Nachbarn von Philipp Ruch dramatisch stärken würde.

