Restpakete

Leipzig

Gut verpackt ist halb verschenkt, weiß jeder, der sich schon mal aktiv am Weihnachtsfest beteiligt hat oder an einem Geburtstag. Dabei können Schmuckpapier, Schleifenband und das Nötigste an Dekoration erheblich ins Geld gehen.

Aus diesem, aber auch anderen Gründen gab es im Osten die Tradition, gebrauchte Schleifenbänder aufzubügeln, Geschenkpapierbögen glattzustreichen. In einigen Kellern warten sie bis heute auf ihre Zweit- oder Fünftverwendung. Wir kommen noch darauf zurück.

Im Jahr 2017 haben die Deutschen so viel Verpackungsmüll hinterlassen wie noch nie: 18,7 Millionen Tonnen, was 226,5 Kilogramm pro Person entspricht. Wobei private Verbraucher auf einen Anteil von 107 Kilogramm pro Kopf kommen, was immer noch recht ordentlich ist und bedauerlicherweise nicht in Geschenken aufgewogen wird, sondern in Kaffeebechern, Onlineversandpaketen oder Plastehüllen für Gemüse.

Bewusstseinserweiterung

Natürlich bleibt es unpraktisch, Tiefkühlerbsen lose zu verkaufen. Es muss jedoch nicht Kunststoff sein, findet Tiefkühlnahrungshersteller „ Frosta“ und verpackt zum Beispiel die „Mediterrane Gemüsepfanne“ künftig in Papiertüten. „Die Optik sieht jetzt nach Öko aus“, freut sich Firmenchef Felix Ahlers, und das ist interessant: Aussehen muss es. Verbraucher brauchen vor allem das Gefühl einer Bewusstseinserweiterung.

Dazu bietet es sich an, vom Osten zu lernen und auch diese Verpackung aufzubügeln. Dann kann in einer Tüte „Mediterrane Gemüsepfanne“ zum Fest noch ein Paar Socken für frostige Tage verschenkt werden.

Von Janina Fleischer