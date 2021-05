Rettung vor dem Schredder: Der schwierige Umgang mit dem Erbe von Lene Voigt

Leipzig

Der Stadt Leipzig wäre beinahe die Arbeit von 50 Jahren Forschung verlorengegangen. Nachdem der Autor und Historiker Wolfgang U. Schütte und seine Frau Monika 2020 ins Pflegeheim kamen, sollte ihr Nachlass im Abfall-Container landen. Der Wohnungsvermieter drängte. Was da an wertvollen Papieren in den Zimmern lagerte, davon wusste er nichts.

Jahrelang hatte das Ehepaar Leben und Arbeit der sächsischen Schriftstellerin und Mundartdichterin Lene Voigt sowie die Leipziger Kabarettszene der 20er und 30er erforscht. Korrespondenzen mit Joachim Ringelnatz, Erich Kästner, Hans Reimann oder Edwin Bormann, Manuskripte von Lene Voigt und Erstausgaben ihrer Werke lagerten in der Wohnung. Schüttes hatten allerdings ihren Nachlass nicht geregelt und keine Erben. Nachdem sie im Pflegeheim gestorben waren, wäre ihr Lebenswerk in den Schredder gewandert.

Lene Voigt auf einem undatierten Foto. Quelle: Repro Lene Voigt Gesellschaft Leipzig

Eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen Deutschlands

Es war das Verdienst der beiden, das Erbe der Dichterin ab den 70ern wieder in die Öffentlichkeit getragen zu haben. Vor 130 Jahren erblickte Lene Voigt das Licht der Pleißestadt und gehörte in der Zwischenkriegszeit zu den erfolgreichsten Schriftstellerinnen Deutschlands. Nachdem 1936 die Nazis ihre Schriften und den sächsischen Dialekt verboten hatten, erschien kein Text mehr von ihr. Bücher wie „Wir Sachsen“, „Säk’sche Balladen“ oder „Säk’sche Glassigger“, zuvor in tausendfachen Auflagen verkauft, verschwanden aus den Buchhandlungen wie die ihrer Kollegen Joachim Ringelnatz, Erich Kästner oder des Kabarettisten Werner Finck.

Bis zu Voigts Tod 1962 gab es Neuauflagen ihrer Bücher nur in der Bundesrepublik. Da alles Sächsische wegen des Idioms des gebürtigen Leipzigers Walter Ulbricht als Parodie auf das SED-Staatsoberhaupt angesehen wurde, erschienen zunächst in der DDR keine Lene-Voigt-Bücher.

Rettung in letzter Minute

Wolfgang U. Schütte und seine Frau sammelten jahrelang Beiträge der Dichterin aus historischen Zeitungen, suchten ihre Bücher zusammen, gaben Gedichte neu heraus. Der Autor schrieb Programme mit Texten der Leipzigerin für Kabarettisten wie Bernd-Lutz Lange und Gunter Böhnke. 1995 gehörte Schütte zu den Mitbegründern der Lene-Voigt-Gesellschaft. Der Leipziger Verleger Peter Hinke ist Mitglied dieser Gesellschaft, hörte von Schüttes Nachlassnot und rettete in letzter Minute mit Vertretern des Stadtmuseums das Material vor der Entsorgung. „Ein großer Teil davon liegt jetzt bei uns im Stadtmuseum“, sagt dessen Direktor Anselm Hartinger. „Allerdings ist es bisher nicht gelungen, das aufzuarbeiten, was dringend notwendig ist. Denn Lene Voigt gehört als Dichterin zu den literarischen Kraftquellen der Leipziger Literatur, und ihr Leben erzählt die Geschichte einer emanzipierten, vom Schicksal hart getroffenen Frau.“

Verstreues Archiv

Neben dem Schütte-Nachlass existiert ein Archiv bei der Lene-Voigt-Gesellschaft, das sich allerdings in einem erbärmlichen Zustand befindet. Das Material liegt verstreut bei Vereinsmitgliedern sowie teilweise in Heftern oder in Plastetüten im Büro des Vereinsvorsitzenden Klaus Petermann. Eine wissenschaftliche Archivierung nahm niemand vor. Zum 130. Voigt-Geburtstag Anfang des Monats fand in Leipzig keinerlei Ehrung statt. „Die Corona-Pandemie hat unsere Vorhaben verhindert“, sagt Petermann. „Sogar das Lene-Voigt-Kabinett, das sich seit 2000 im Ratskeller befand, wurde im Oktober 2019 vom Betreiber geräumt. Auf Nachfrage hieß es lapidar, der Raum würde nun anderweitig verwendet.“ Der Verein wolle einen Ersatz schaffen, habe aber derzeit nicht die Kraft und die Mittel.

Zur Person: Lene Voigt Die Schriftstellerin Lene Voigt wurde als Helene Wagner am 2. Mai 1891 in Leipzig als Tochter eines Schriftsetzers geboren. Nach dem Besuch der Volksschule ließ sie sich als Kindergärtnerin ausbilden, war danach als kaufmännische Angestellte beschäftigt. 1914 heiratete sie Otto Voigt, von dem sie sich 1921 wieder scheiden ließ. In den 20er Jahren wirkte sie als freie Schriftstellerin und veröffentlichte ihre ersten Balladen. Populär wurde sie mit ihren Textsammlungen und Parodien in sächsischer Mundart. Sie veröffentlichte in Zeitungen und Zeitschriften wie „Der Leipziger“, „Der Drache“ oder „Die Rote Fahne“. Im Dritten Reich war sie ständigen Schmähungen ausgesetzt. Ab 1946 musste sie sich länger in psychiatrische Behandlung begeben. Zuletzt befand sie sich im Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie in Leipzig-Dösen, wo sie am 16. Juli 1962 starb.

Verein in Wurzen engagiert sich für das Ringelnatzhaus

Mit dem Erbe der sächsischen Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die ihre große Zeit vor und teilweise nach dem Zweiten Weltkrieg hatten, gehen Städte sehr unterschiedlich um. Dresden kann sich rühmen, dass ein Verein das Erich-Kästner-Museum betreibt und seine Literatur im öffentlichen Bewusstsein hält. In Wurzen kämpfte ein Verein jahrelang darum, dass der Verfall des Hauses, in dem Joachim Ringelnatz 1883 geboren wurde, gestoppt wird. Im Juli 2019 begann die Sanierung. Die Veranstaltungs-, Gedenk-, Begegnungs- und Forschungsstätte sollte im August 2020 zum Ringelnatz-Sommer wieder eröffnen. Doch es folgte ein Baustopp. Den veranlasste der Denkmalschutz, wegen eines nicht genehmigten Anbaus. Wann das Ringelnatzhaus wieder öffnen wird, steht nicht fest.

Ganz anders in Görlitz. Dort wurde 1902 einer der Großen des Deutschen Kabaretts des 20. Jahrhunderts geboren: Werner Finck. Dort in der „Provinz“, gesteht Stadtsprecherin Eva Wittig, sei Finck wenig bekannt und für das Marketing von Görlitz nicht relevant. Karin Stichel, Bibliothekarin in der Oberlausitzischen Bibliothek der Wissenschaften, weist auf die umfangreiche Werner-Finck-Sammlung in ihrem Bestand hin. Außerdem werde der Satiriker und scharfe Kritiker des Nazismus immer zu Jubiläen geehrt. So plane sie gerade für den 120. Geburtstag eine größere Veranstaltung.

Ausstellung über Lene Voigt in Leipzig geplant

Geplant wird auch in Leipzig, wo im Juni im Stadtgeschichtlichen Museum eine Ausstellung mit dem Titel „Kennzeichen L.“ eröffnen soll. Dort werden auch Manuskripte von Lene Voigt gezeigt, erklärt Anselm Hartinger. Zudem prüfe man, wie Werk und Leben der Dichterin noch mehr in das Bewusstsein getragen werden könnten. Das sei bisher nicht ausreichend gelungen.

Zu den bekanntesten Schriftstellern seiner Zeit gehört Hans Reimann, der 1889 in Leipzig geboren wurde und 1969 in der Nähe von Hamburg starb. Der Autor war Herausgeber satirischer Zeitschriften, Mitarbeiter von „Weltbühne“ und „Simplicissimus“. Bekannt wurde er durch „Sächsische Miniaturen“ und Anekdoten über den letzten sächsischen „Geenich“. Und er schrieb den Roman „Die Feuerzangenbowle“, Grundlage für das Drehbuch des berühmten Films mit Heinz Rühmann. Zwar brachte der Leipziger Lehmstedt Verlag einen Teil seiner Werke wieder heraus, aber die Stadt pflegt auch dieses sächsische Erbe nicht ausdrücklich.

Der Historiker und Museumsleiter Anselm Hartinger räumt ein, dass Leipzig vor allem eine Stadt der Gegenwart sei und die Literaturtradition nicht sonderlich pflege. Doch ohne Zweifel sei das nicht gerechtfertigt.

Seit 2011 befindet sich eine Gedenktafel für Lene Voigt am Academixer Keller in der Kupfergasse in Leipzig. Quelle: André Kempner

Von Peter Ufer