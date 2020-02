Risikomanager und Konzertpianist: Fredun Mazaheri spielt im Gewandhaus

Leipzig

Ein außergewöhnlicher Lebenslauf: Nach seinem Klavierstudium tourte Fredun Mazaheri (46) drei Jahre als freier Konzertpianist durchs Land. Heute arbeitet er als Risikomanager im Vorstand der Geschäftsbank HSBC Deutschland in Düsseldorf. Am Samstag spielt er gemeinsam mit „The Management Symphony“ Beethovens 1. Klavierkonzert im Gewandhaus.

Sie sind ausgebildeter Konzertpianist und arbeiten heute als Chief Risk Officer bei einer Großbank. Nur wenige schaffen eine solche Karriere wie Sie. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Ich glaube, dass viel mehr Menschen einen solchen Weg gehen könnten, wenn sie es versuchen würden. Man hat sich nicht immer nur auf eine Disziplin spezialisiert: In der Renaissance war es durchaus nicht ungewöhnlich, dass jemand Forscher, Künstler und Unternehmer war; das galt nicht nur für Ausnahmekünstler wie Michelangelo. Das Ideal einer vielseitigen Ausbildung und auch einer vielseitigen Spezialisierung ist heute ein bisschen verloren gegangen. Ich glaube, das ist ein Erbe der Industrialisierung. Heute sollte das eigentlich nicht mehr zeitgemäß sein. Aber um es zu überwinden, müssten die meisten erst eine Barriere im eigenen Kopf überwinden und nicht eine tatsächlich existente Barriere.

Wo liegen Ihre musikalischen Wurzeln?

Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Klavier zu spielen. In meiner Familie gab es keine Berufsmusiker. Es war für alle ein bisschen überraschend, dass ich so musikinteressiert war. Zum Glück haben meine Eltern das früh erkannt und mir eine sehr gute musikalische Ausbildung und Förderung angedeihen lassen. Dafür bin ich heute sehr dankbar.

Sie haben dann an der Musikhochschule in Hannover Klavier studiert. Was war das Wichtigste, was Sie im Studium gelernt haben, abgesehen vom Klavierspielen?

Vor allem, dass man als Pianist ein hohes Durchhaltevermögen braucht, und auch eine hohe Frustrationsschwelle. Man muss sich daran gewöhnen, lange auf ein Ziel hinzuarbeiten und sich damit abzufinden, dass Fortschritte sich nicht von heute auf morgen einstellen.

Nach dem Studium sind Sie als freier Konzertpianist umhergereist. Wie war diese Zeit für Sie?

Es war natürlich ein großes Glück für mich, dass ich allein von den Konzerten leben konnte. Das ist nichts Selbstverständliches. Ich musste immer dafür kämpfen, dass ich genug Auftritte im Jahr durchbekam. Aber es hat mir auch eine Weile sehr viel Spaß gemacht.

Warum nur für eine Weile?

Es zwar insgesamt eine sehr schöne Beschäftigung, aber auch eine sehr einsame. Irgendwann hatte ich das Gefühl, einer Nischentätigkeit nachzugehen – es wurde mein Elfenbeinturm. Als Konzertpianist hat man wenig direkten Kontakt mit Menschen. Ich fand das irgendwann zu einseitig. Es war also keine Entscheidung gegen das Klavierspielen, sondern ich wollte einfach etwas anderes auszuprobieren. Und Wirtschaft hatte mich schon immer interessiert.

Wie haben Sie den Einstieg in die Wirtschaftswelt ohne die entsprechende Ausbildung geschafft?

Ich habe als Strategieberater bei der Boston Consulting Group begonnen. Dort gibt es ein Konzept, bei dem auch Exoten eingestellt werden, also Kandidaten ohne speziell wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund. Zugegeben, ich stach dort als Pianist selbst unter den Exoten heraus. Die ersten Jahre waren nicht einfach. Man braucht einen sehr starken Willen, Energie und Zeit, um all diese Dinge im Nachhinein noch zu lernen.

Bringt Ihnen Ihre Ausbildung zum Pianisten auch in Ihrem jetzigen Beruf noch Vorteile?

Ich denke schon. Allerdings liegt das weniger an den Zusammenhängen von Musik und Mathematik. Die wirken sich in der Praxis nicht konkret aus, auch wenn ich mich für beides interessiere. Die Vorteile beziehen sich vor allem auf Durchhaltevermögen und Akribie.

Wann sind Sie nervöser: vor einem wichtigen Geschäftstermin oder vor einem Konzert?

Vor einem Konzert. Das liegt an der komprimierten Konzentrationsleistung. Die gibt es sonst nur in wenigen Situationen im Leben. Bei einem Geschäftstermin kann man in der Regel drei Sekunden überlegen, bevor man auf eine Situation reagiert. In der Mitte einer Liszt-Sonate geht das nicht. Die Anspannung ist da einfach viel größer.

Was bedeutet Ihnen das Management Symphony-Projekt?

Dort kommen Menschen mit den unterschiedlichsten Berufen und Hintergründen zusammen, um gemeinsam etwas zu schaffen. Durch die Musik entsteht dabei ein ganz besonderer Austausch. Für so etwas ist es sonst sehr schwer, eine gleichwertige Plattform zu finden. Jeder, der mal in einem Orchester gespielt hat, weiß, wie stark das die Menschen miteinander verbinden kann.

Info: Das 1999 in Leipzig gegründete Orchester „The Management Symphony“ (TMS) kehrt nach mehrjähriger Auswärtstour an diesem Samstag wieder nach Hause zurück. Auf dem Programm stehen Ludwig van Beethovens 1. Klavierkonzert mit Solist Fredun Mazaheri am Klavier, und Johannes Brahms‘ zweite Sinfonie. Die Leitung hat Dirigent Omer Meir Wellber. Das Konzert findet am Samstag um 20 Uhr im großen Gewandhaussaal statt. Tickets kosten im Normalpreis 25 Euro.

Von André Sperber