Leipzig

„Schicksalswahl“ ist ein eigentümliches Wort. Es fällt in diesen Tagen häufig mit Blick auf Europa und dessen Zukunft. Und mit Blick auf das Kleinteilige in diesem Großen und Ganzen. Sachsen zum Beispiel. Am 1. September steht hier die Landtagswahl an. Doch wie sehr ist Fortuna, Göttin des Schicksals, daran beteiligt?

Zum Schicksal manch eines Buches gehört, dass man es in Zeiten von „Schicksalswahlen“ vor allem mit Blick auf diese Zeiten liest – selbst, oder gerade dann, wenn das Werk darüber hinausgeht, einen breiteren Horizont spannt und tiefer lotet. „Das unnennbare Heute“ ist so ein Buch. Geschrieben hat es der 1941 geborene italienische Kulturphilosoph und Essayist Roberto Calasso.

„Schnelllebig wie nie“

„Das präziseste und akuteste Gefühl für einen Zeitgenossen ist, dass er nicht weiß, wohin er jeden Tag den Fuß setzt. Das Terrain bröckelt, die Linien verdoppeln sich, die Gewebe zerfransen, die Perspektiven schwanken.“ Es sind gleich die ersten Sätze, mit denen Calasso eine Gegenwart fixiert, die kaum fixierbar scheint in der Art, wie sie sich an der Schwelle einer in Umbruch und Konfusion taumelnden, nach Orientierung heischenden Welt, darstellt.

Einer Welt, so Calasso weiter, die „schnelllebig wie nie“ ist und wohl nicht zuletzt deshalb „ihre Vergangenheit ignoriert“ – die sich aber „schlagartig“ erklären würde, „wenn wir die Jahre von 1933 bis 1945 betrachten, in der die Welt einen – teilweise gelungenen – Versuch der Selbstvernichtung unternahm.“

Fixpunkte und Distanz

Solche Worte nähren den Verdacht, dass mit Calasso einer jener raunenden Kulturpessimisten und überreizten Marktschreier des Unterganges spricht, an denen gerade in konservativen Denkschulen traditionell kein Mangel herrscht. Ganz zu schweigen davon, dass Parallelen zu den Jahren 1933 bis 1945 gefährlich schnell und ermüdend oft gezogen werden. Häufig in Form von Plattitüden und Provokationen.

Nichts, womit Calasso auch nur das Geringste zu tun hat, selbst wenn seinem Denken und Schreiben das Provokante nicht immer fremd ist. In „Das unnennbare Heute“ macht der Autor das, was er immer macht in seinen Büchern: zurücktreten, auf Distanz gehen, das thematische Terrain in größtmöglicher Dimension überblicken. Um dann umgehend wieder ganz nah heranzurücken an die Fixpunkte in diesem Panorama.

Straff gespanntes Gedanken-Drahtseil

Stilistisch hat das etwas von der Eleganz eines Schreittanzes, der Gedankenfiguren in komprimierten Sentenzen und historische Figuren (Künstler, Politiker, Philosophen) in Zitaten und Anekdoten zu einer Choreographie verfügt, die wiederum sehr genau weiß, wohin der Fuß gesetzt werden soll in bröckelndem Terrain, zerfransendem Gewebe. Angesichts schwankender Perspektiven fokussiert „Das unnennbare Heute“ auf weit mehr als die Jahre 1933 bis 1945, die bezeichnenderweise erst im zweiten Teil des Buches behandelt werden.

Calasso lässt im mit „Touristen und Terroristen“ überschriebenen ersten Teil selbige in kühnen Pirouetten kollidieren; bringt Säkularisten und Fundamentalisten in Front zueinander und reiht Algorithmiker, Transhumanisten oder Computerhacker auf einem straff gespannten Gedanken-Drahtseil.

Es ist ein Personal, das Calasso mit dem archaisierenden und darin auch ironisch treffenden Begriff „Stämme“ apostrophiert; Stämme, die ihre begrenzten Denk- und Empfindungsschollen in einer Welt beackern, die hochtechnisiert und informationsüberflutet ist – und in der diffuse atavistische Reflexe religiöser oder nationaler Ideologisierungen und ein modern pseudoaufgeklärtes Sinn-und-Seins-Vakuum auf oft fatale und nicht selten groteske Weise einander bedingen.

Kritiker des säkularen Denkens

Wie islamischer Terrorismus mit der Verbreitung von Pornographie im Internet korrespondiert oder wie in der säkularen Welt der rituelle Begriff des „Opfers“ durch den rationalistischen des „Experiments“ ersetzt wurde (und etwa im Namen des kommunistischen „Gesellschaftsexperiments“), sind nur zwei von jenen Fixpunkten, denen Calasso ein Bezugsnetz knüpft.

Dass er seine Betrachtungen gern in den Gefilden des Metaphysischen schweifen lässt, den „Verlust des Heiligen“ als fatales Negativum der Moderne analysiert und nicht selten als scharfer Kritiker des säkularen Denkens in Erscheinung tritt, schließt – und darin liegt ein reizvolles Paradox – Überzeugungen wie diese nicht aus: „Auf nichts ist das säkulare Denken so stolz wie auf die Erfindung der Demokratie. Mit guten Gründen, denn keine andere politische Form könnte das Leben für eine so große Zahl von Menschen erträglich machen.“

Demokratie und Hass

Derlei Passagen werden zum Dreh- und Angelpunkt in „Das unnennbare Heute“. „Erwähnt man den formalen Charakter der Demokratie“, heißt es da, „zeigen sich viele ungeduldig und erwidern rasch, dass die Demokratie niemals demokratisch genug sei und dass sie es eines Tages vielleicht sein werde und dass es dann eine ganz andere Demokratie sein würde ... An diesem Punkt kann man sicher sein: Hier spricht ein Feind der Demokratie.“

Diese mehren sich vor allem dann, wenn „die Geschichte einen Scheitelpunkt überschritten hat und demographische, ethnische und psychische Pressionen übermächtig werden. Dann lebt die Schimäre der direkten Demokratie wieder auf. Ihre Grundlage ist der Hass auf die Vermittlung, der leicht zum Hass auf das Denken an sich wird, das unlösbar mit der Vermittlung zusammenhängt.“

Ein Hass, der epidemisch wirkt; der die Versuche des Denkens und Vermittelns hämisch als Lügen diskreditiert, also zu zersetzen trachtet. Dem die Wahrheit Stammes-Wahrheit und alles was davon abweicht Verrat an der Stammeszugehörigkeit ist.

Keim der Selbstzerstörung

Hat man da noch die Wahl, oder ist das schon Schicksal? Calasso: „Die offene Wunde der Demokratie ist die Möglichkeit, dass auf legalem Wege an die Macht kommt, wer die Demokratie abschaffen will ...“ Es sei eine „unheilbare und noble Wunde“ schreibt Calasso, denn „die Demokratie zeigt sich dadurch als ein Lebewesen, das den Keim der Selbstzerstörung in sich birgt“.

Was auf diese einst folgte, protokolliert des Buches zweiter Teil. Ein Stimmen- und Gedankenkonvolut von Zeitzeugen. Von Künstlern, Politikern, Philosophen. Beobachtungen, Prophetien, Analysen, falsche Hoffnungen – das stille, kaum vernehmbare Hintergrundrauschen des Denkens vor dem grölenden Taumel der Selbstzerstörung.

Roberto Calasso: Das unnennbare Heute. Aus dem Italienischen von Reimar Klein und Marianne Schneider. Suhrkamp Verlag; 222 Seiten, 25 Euro

Von Steffen Georgi